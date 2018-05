Veja o resultado do concurso 1.864 da Lotomania

São Paulo – A Caixa Econômica Federal sorteou na noite desta terça-feira (8) o concurso 1.864 da Lotomania, na cidade de São Paulo (SP). As dezenas sorteadas foram: 02, 07, 11, 22, 24, 34, 42, 45, 51, 52, 56, 58, 62, 64, 68, 75, 79, 94, 96 e 99.

Ninguém acertou os 20 números e o prêmio acumulou. Agora, a modalidade poderá pagar um prêmio de 1 milhão de reais no sorteio desta sexta-feira (11).

Dezesseis apostas acertaram 19 números e ganharam R$ 13.237,80 cada uma. Outras 143 apostas acertaram 18 números e levaram R$ 1.322,45 cada uma.

Já 1.197 apostas acertaram 17 números e ganharam R$ 110,59 cada uma. Com 16 acertos, 6741 apostas levaram R$ 19,63 cada uma e 26.875 apostas acertaram 15 números e ganharam R$ 4,92 cada uma.

Uma aposta de Resende (RJ) não acertou nenhum número e levou R$ 105.902,37.

Como jogar

Para jogar na Lotomania, basta escolher 50 números para concorrer a prêmios para acertos de 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Além da opção de marcar no volante, você ainda pode marcar menos que 50 números e deixar que o sistema complete o jogo para você. Também é possível não marcar nada e deixar que o sistema escolha todos os números na “Surpresinha”.

Você pode ainda concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos com a “Teimosinha”. Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da “Aposta-Espelho”.

O preço da aposta é único e custa 1,50 real. Os sorteios são realizados às terças-feiras e às sextas-feiras, às 20h (horário de Brasília).

O prêmio bruto corresponde a 45,3% da arrecadação, já computado o adicional destinado ao Ministério do Esporte. Desse total, 45% são divididos entre os acertadores dos 20 números sorteados; 16% entre os acertadores de 19 dos 20 números sorteados; 10% entre os acertadores de 18 dos 20 números sorteados; 7% entre os acertadores de 17 dos 20 números sorteados; 7% entre os acertadores de 16 dos 20 números sorteados; 7% entre os acertadores de 15 dos 20 números sorteados; e 8% entre os acertadores de nenhum dos 20 números sorteados.