Veja o resultado da Mega-Sena valendo R$56 milhões

São Paulo – A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio 2.011 da Mega-Sena nesta terça-feira. O prêmio acumulado era de R$ 56 milhões.

O sorteio aconteceu no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo (SP).

Os números sorteados foram: 02 28 32 35 54 58.

Resultado do Concurso 2011 da Mega Sena, sorteado em 06/02/2018:

Ganhadores

Nenhuma aposta ganhou o prêmio principal. Agora, a Mega-Sena terá um novo sorteio na quinta-feira valendo R$ 59 milhões.

Na Quina, 119 ganhadores receberão R$ 21.054,02. Na Quadra, foram 5949 apostas ganhadoras de R$ 601,64.