Veja o resultado da Mega-Sena deste sábado (concurso 1991)

São Paulo – A Caixa Econômica Federal sorteou na noite deste sábado (25/11) o concurso número 1991 da Mega-Sena.

Os números sorteados foram: 19 – 20 – 28 – 34 – 36 – 44

Acumulado há oito sorteios, o prêmio previsto para este sábado era de 60 milhões de reais. No entanto, ninguém acertou as seis dezenas premiadas e o prêmio acumulou novamente e deve pagar 65 milhões na próxima quarta-feira.

No total, 80 pessoas acertaram 5 números e levaram R$ 48.195,29 cada. Outras 6.152 acertaram uma quadra e vão ganhar R$ 895,32.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Depois desse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies).