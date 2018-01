Veja o resultado da Mega-sena da Virada

São Paulo – A Caixa sorteou os números da Mega da Virada. O prêmio do concurso 2.000 estava acumulado em 300 milhões de reais, o maior da história das loterias.

Os números sorteados foram: 03-06-10-17-34-37

Dezessete apostas acertaram as seis dezenas e dividiram o prêmio, ficando com R$ 18.042.279,04 cada.

As apostas ganhadoras foram feitas em Cruz das Almas (BA), Prado (BA), Uruçuca (BA), Carmo do Cajuru (MG), Contagem (MG), Belém (PA), Rio Azul (PR), São João do Triunfo (PR), Rio de Janeiro (RJ), Seropédica (RJ), Brusque (SC), Guarulhos (SP), onde duas apostas ganharam o prêmio; e São Paulo (SP), onde quatro apostas ganharam o prêmio.

Os apostadores podem receber seu prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Caso o valor seja superior a R$ 1.332,78 (bruto de R$ 1.903,98) o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa. Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos após dois dias da apresentação na agência da Caixa.