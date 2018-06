Veja o resultado da Mega-Sena (concurso 2.046)

São Paulo –A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio da Mega-Sena na noite do último sábado (2). O prêmio de 3 milhões de reais do concurso 2.046 acumulou e agora será de 5,5 milhões de reais na próxima quarta-feira.

As dezenas sorteadas foram as seguintes:

03 – 06 – 11 – 27 – 28 – 46

80 pessoas acertaram a quina e ganharam o prêmio de 17.146,56 reais, enquanto 4660 pessoas acertaram a quadra e levaram para casa 423,24 reais.

A retirada do prêmio pode ser realizada em lotéricas, mas valores acima de 1.332,78 reais (1.903,98 reais bruto) precisam ser solicitados em agências da Caixa. No caso de prêmios de mais de 10 mil reais, o pagamento acontece somente dois dias depois da apresentação do bilhete premiado em uma agência bancária.

As apostas para o próximo sorteio da Mega-Sena podem ser feitas até às 19h (horário de Brasília) da próxima quarta-feira, uma vez que o sorteio acontece às 20h. É possível registrar suas dezenas em casas lotéricas ou mesmo no aplicativo ou site da Caixa–neste último caso, desde que você seja correntista do baco. O valor mínimo é de 3,50 reais, o que permite a escolha de 6 dezenas.