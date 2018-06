Veja o que muda no horário dos bancos nos dias dos jogos do Brasil

São Paulo – O Brasil joga contra a Costa Rica nesta sexta-feira (22), às 9h. É o primeiro jogo da seleção em um dia útil na Copa de 2018, e a partida vai mudar o horário de funcionamento de agências bancárias em todo o país.

No jogo dessa sexta-feira as agências bancárias irão funcionar das 13h às 17h nas capitais, nas regiões metropolitanas e no interior.

Já na próxima quarta-feira (27), quando a seleção joga contra a Sérvia, às 15h, os bancos vão funcionar das 9h às 13h.

As próximas partidas vão depender do desempenho do Brasil nesses dois jogos. Mas caso a seleção entre em campo nos jogos posteriores às 11h, as agências vão funcionar das 8h30 às 10h30 e das 14h às 16h.

A mudança do expediente bancário está prevista em um normativo divulgado pela Federação Nacional dos Bancos (Febraban), com base na Circular n.º 3.897, emitida pelo Banco Central em maio. O expediente bancário foi modificado durante os jogos desse mundial por motivos de segurança das agências e transporte de valores.

Para orientar clientes, os bancos deverão afixar em suas dependências aviso sobre o horário de atendimento nos dias de jogos do Brasil, com antecedência mínima de 48 horas, de acordo com a Febraban.

Pagamento de contas

Durante os jogos, a Febraban lembra que os bancos oferecem aos clientes canais alternativos para pagamento de contas e outras operações, como transferências. Os clientes de instituições bancárias podem usar caixas eletrônicos, internet banking, aplicativo no celular ou pedir atendimento pelo telefone.

·