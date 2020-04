Veja o calendário do pagamento do abono salarial do PIS/Pasep 2020

O Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (CODEFAT) divulgou o pagamento do Abono Salarial (Programa de Integração Social – PIS) calendário 2020/2021.

Os valores variam de 88 reais a 1.045 reais, de acordo com a quantidade de dias trabalhados durante o ano base 2019. Quem tem conta na Caixa com cadastro atualizado e movimentação receberam o crédito automático antecipado.

Os pagamentos são escalonados conforme o mês de nascimento do trabalhador e começaram em julho, com os nascidos naquele mês. O prazo final para o saque do abono salarial do calendário de pagamentos 2020/2021 é 30 de junho de 2021.

Confira todas as datas:

Nascidos em Recebem a partir de Recebem até Julho 16 de julho de 2020 30 de junho de 2021 Agosto 18 de agosto de 2020 30 de junho de 2021 Setembro 15 de setembro de 2020 30 de junho de 2021 Outubro 14 de outubro de 2020 30 de junho de 2021 Novembro 17 de novembro de 2020 30 de junho de 2021 Dezembro 15 de dezembro de 2020 30 de junho de 2021 Janeiro 19 de janeiro de 2021 30 de junho de 2021 Fevereiro 19 de janeiro de 2021 30 de junho de 2021 Março 11 de fevereiro de 2021 30 de junho de 2021 Abril 11 de fevereiro de 2021 30 de junho de 2021 Maio 17 de março de 2021 30 de junho de 2021 Junho 17 de março de 2021 30 de junho de 2021

Quem tem direito ao saque

Tem direito ao benefício o trabalhador inscrito no PIS há pelo menos cinco anos e que tenha trabalhado formalmente por pelo menos 30 dias em 2019, com remuneração mensal média de até dois salários mínimos. É necessário que os dados estejam corretamente informados pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), ano base 2019.

O saque do valor é feito nas agências da Caixa. Vale destacar, que com a pandemia de coronavírus, a orientação é que os trabalhadores evitem ao máximo aglomeração nas agência. Como o pagamento só começará em julho, não adianta ir antes na agência.

Em julho, os primeiros trabalhadores que têm direito ao saque, devem apresentar um documento oficial. Quem possui Cartão do Cidadão ativo, pode ainda retirar o dinheiro no caixa eletrônico da Caixa, em uma casa lotérica ou em um ponto de atendimento Caixa Aqui. Correntistas ativos da Caixa recebem o crédito automático antecipado.

Servidores públicos

O trabalhador com vínculo a empresa pública possui inscrição Pasep e recebe o pagamento pelo Banco do Brasil. Veja o calendário: