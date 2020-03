Veja o calendário de restituições do Imposto de Renda 2020

São Paulo — Com a temporada de declaração do Imposto de Renda 2020 aberta desde a última segunda-feira (2), a corrida para “acertar as contas com o leão” começou. Quem declarar os rendimentos com antecedência tem mais chances de receber a restituição — se tiver direito a ela — nos primeiros lotes.

O período para declarar os impostos vai até 30 de abril. Cerca de um mês depois, no dia 29 de maio, começa a ser pago o primeiro lote.

Se não entregar a declaração dentro do prazo, você pagará uma multa de, no mínimo, R$ 165,74, descontada na restituição. Se você tiver imposto a pagar, a multa pode crescer até 20% do valor a ser pago.

Veja o cronograma da restituição

Lote Data 1º lote 29/05 2º lote 30/06 3º lote 31/07 4º lote 28/08 5º lote 30/09

Quem deve declarar o imposto

Está obrigado a declarar o Imposto de Renda 2020 quem recebeu rendimentos tributáveis em 2019 em valores superiores a R$ 28.559,70 ou ganhou mais de 40 mil reais em rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados na fonte no ano, como indenizações trabalhistas ou rendimento de poupança.

Ainda que não tenha registrado os rendimentos acima, deve declarar o imposto quem se enquadra em pelo menos uma das condições a seguir: