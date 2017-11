Veja as promoções de passagens aéreas na Black Friday 2017

São Paulo — Quer aproveitar a Black Friday para comprar as passagens aéreas das suas férias em 2018? Todas as companhias aéreas estão com promoções e você consegue encontrar trechos a partir de 80 reais com taxas.

Na Azul, quem utilizar o código promocional “AZUL20” ganhará 20% de desconto sobre o valor da tarifa em viagens domésticas realizadas entre fevereiro e junho do ano que vem. As passagens devem ser compradas até 23h59 do dia 26 de novembro.

As viagens devem ser realizadas no período de 21/02/2018 a 28/03/2018 ou de 03/04/2018 a 25/04/2018 ou de 03/05/2018 a 29/05/2018 ou de 05/06/2018 a 28/06/2018. É obrigatória a compra das passagens aéreas de ida e volta para a validação do código promocional.

Segundo a companhia, o código promocional não é válido sobre as tarifas com classes de reserva “UU“ e “V”. Além disso, o desconto não é aplicável sobre outros pagamentos, tais como taxas de alteração e/ou cancelamento, taxas aeroportuárias e quaisquer serviços adicionais.

O vice-presidente de receitas da Azul, Abhi Shah, afirmou que as ações da companhia neste período têm por objetivo fidelizar clientes e trazer novos consumidores para a empresa.

“Estamos oferecendo o que a Azul tem de melhor com preços especiais para a Black Friday. Os clientes que procurarem nossas promoções encontrarão serviços e produtos com as melhores tarifas e condições. Queremos proporcionar uma experiência Azul que encante e fortaleça ainda mais nosso relacionamento com todos os nossos consumidores”, disse.

Latam

Na Latam, as tarifas promocionais começam em 80 reais o trecho com as taxas inclusas em voos domésticos, e 834 reais ida e volta com as taxas inclusas em voos internacionais.

É preciso comprar as passagens até 23h59 do dia 26 de novembro. As viagens devem ser em classe econômica devem ser realizadas de fevereiro a maio de 2018, para destinos nacionais, e de fevereiro a junho de 2018, para destinos internacionais.

Segundo a companhia, os bilhetes a partir de 80 reais o trecho, com as taxas inclusas, são para voos entre Bauru e São Paulo/Congonhas. Para voos de Belo Horizonte/Confins a São Paulo/Congonhas, a promoção conta com passagens a partir de 98 reais o trecho com as taxas inclusas.

Para as passagens internacionais, é possível encontrar tarifas especiais para destinos na América do Sul, com voos a partir de 834 reais ida e volta, com as taxas inclusas, de São Paulo/Guarulhos a Santiago (Chile).

A Latam informou ainda que os novos destinos internacionais da companhia para 2018, como Boston (EUA) e Roma (Itália), também têm tarifas promocionais. O voo de São Paulo/Guarulhos a Roma, por exemplo, saem a partir de 3.045 reais ida e volta, com as taxas inclusas.

Avianca

Na Avianca, as tarifas promocionais para passagens aéreas também vão até 23h59 do dia 26 de novembro. A companhia oferecerá desconto de 21% em todos os seus voos nacionais e internacionais.

A promoção é válida para passagens de ida ou ida e volta, sem período mínimo de permanência, desde que o embarque ocorra entre 19 de fevereiro e 30 de junho, exceto feriados.

Além dos descontos nos bilhetes aéreos, quem comprar por meio do website da companhia ou aplicativo vai ganhar 2.000 pontos bônus no Programa Amigo, o programa de fidelidade da Avianca. O limite da bonificação será de no máximo 4.000 pontos bônus por CPF cadastrado.

“A Black Friday é uma excelente oportunidade de realizar compras com preços promocionais. Disponibilizaremos passagens aéreas com descontos para todos os destinos, incluindo Miami, Santiago e a nova rota para Nova York, que iniciará em 15 de dezembro, com operações diárias e diretas entre os aeroportos de Guarulhos e John F Kennedy”, disse Tarcísio Gargioni, vice-presidente da Avianca Brasil.

Gol

Procurada pelo site EXAME, a Gol Linhas Aéreas Inteligentes enviou as informações sobre sua promoção após a publicação da matéria. A companhia aérea não informou o percentual de desconto oferecido nos bilhetes. A oferta é válida até 23h59 de hoje.

Segundo a Gol, as tarifas promocionais valem para passagens de ida e volta, sendo que o preço promocional será oferecido no bilhete de volta. Em voos nacionais, a volta sai a partir de 129 reais para voos diretos e a partir de 259 reais para voos com conexão, com taxa de embarque inclusa.

A promoção é válida para todos os trechos nacionais operados pela Gol, exceto Fernando de Noronha e Jericoacoara. As viagens devem ter estadia mínima de 3 noites ou 1 sábado, e ser realizadas entre 20/2/2018 e 31/5/2018.

Já em voos internacionais, a volta sai a partir de 197 reais com taxa de embarque inclusa. A promoção é válida para voos entre Brasil, Argentina, Chile e Uruguai, operados pela Gol.

As viagens devem ter estadia mínima de 2 noites ou 1 sábado, e ser realizadas de 01/04/2018 a 30/06/2018. As tarifas promocionais para voos domésticos e internacionais são para a categoria “Light”, que não dá direito à bagagem despachada gratuita.

Além disso, a compra dos bilhetes promocionais deve ser feita através do website Gol, agências de viagem e lojas VoeGol. A promoção não é válida para compras em lojas de aeroportos.