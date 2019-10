Veja as marcas e cores mais buscadas em anúncios de carros

São Paulo – Honda Civic, Toyota Corolla e Honda Fit são os carros mais buscados e também os que mais recebem proposta de negociação por quem está procurando carro usado ou novo para comprar, por meio do portal de anúncio de veículos Webmotors.

Se forem nas cores preta, branca ou prata, a chance de serem vendidos é maior ainda: são essas também as cores mais buscadas pelos usuários que fazem pesquisa de carros por meio do portal.

O levantamento foi feito pelo Webmotors Autoinsights, braço de pesquisas da Webmotors, com base em todas as buscas e propostas feitas aos anunciantes de seu site no terceiro trimestre. Trata-se de um universo de cerca de 1,6 milhão de anúncios de veículos usados e novos.

Quanto ao tipo de carroceria, os hatchbacks lideram as buscas, seguidos pelos sedans e os utilitários esportivos.

A intenção da Webmotors é aproveitar sua base de dados para ampliar o leque de informações disponíveis a proprietários que pensam em vender seu carro. Listagens de preços, como a Tabela Fipe, ajudam, mas a facilidade de vender e conseguir melhores preços pelo mesmo modelo pode variar bastante conforme características como a cor e os acessórios diponíveis.

Veja abaixo os principais resultados do levantamento referentes ao terceiro trimestre:

Modelos mais buscados:

Honda Civic Toyota Corolla Honda Fit Volkswagen Gol Volkswagen Golf

Modelos com mais receberam propostas:

Honda Civic Honda Fit Toyota Corolla Volkswagen Gol Hyundai HB20

Marcas mais buscadas:

Volkswagen Chevrolet Honda Fiat Ford

Cores mais buscadas

Preta Branca Prata Cinza Vermelha

Carrocerias mais buscadas: