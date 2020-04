Veja as iniciativas que os bancos anunciaram para aliviar o bolso

Nas últimas semanas, os maiores bancos do país anunciaram diversas medidas para dar fôlego aos brasileiros, em meio ao caos econômico provocado pelo novo coronavírus. Foram tantos anúncios que alguma coisa pode ter passado batido. Por isso, EXAME compilou as iniciativas separadas por instituição que você confere abaixo.

Para pessoas físicas

Santander

– Prorroga parcelas de créditos de diversos produtos por até 60 dias de forma automática:

Prestações vencidas a partir de 16 de março serão postergadas, e o valor permanecerá inalterado Clientes em dia com suas parcelas deverão pedir o adiamento pelo site www.santander.com.br/cuidar

Clientes em dia com suas parcelas deverão pedir o adiamento pelo site www.santander.com.br/cuidar Fatura do cartão com vencimento a partir de 15 de abril poderá ser dividida em até 24 vezes, com desconto de 50% na taxa e até 60 dias de carência, por meio dos apps Way, Santander ou internet banking

Fatura do cartão com vencimento a partir de 15 de abril poderá ser dividida em até 24 vezes, com desconto de 50% na taxa e até 60 dias de carência, por meio dos apps Way, Santander ou internet banking Santander Financiamentos permitirá, para os clientes que assim o desejarem, a prorrogação de dívidas para compra de veículos pelo seu aplicativo móvel ou no site www.santanderfinanciamentos.com.br

– Seguro de Vida com 40% de desconto e sem carência para profissionais da saúde;

– Programa Esfera concede 12% de desconto para compras online em farmácias parceiras do programa

Cliente ainda ganha o dobro de pontos em qualquer compra online

– Ampliação automática de 10% o limite do cartão de crédito de todos os clientes adimplentes

Banco do Brasil

– Oferece carência de 60 a 180 dias para pagamentos das primeiras parcelas em novas operações de crédito, além de prazos mais amplos de pagamentos que chegam a 72 meses no crédito automático e a 96 meses no crédito salário.

– Desde a última quinta-feira, 9, o Banco do Brasil realizou dois lotes de pagamentos do auxílio emergencial para 709 mil clientes que já integram o Cadastro Único (CadÚnico) e mantêm conta corrente ou conta de poupança na instituição.

– Inclui a covid-19 na cobertura de morte dos seguros vida e prestamista, sem qualquer alteração nos custos para seus clientes, e adotou opção de “pula parcelas” para produtos do seu portfólio durante o período de maior impacto das medidas de contenção

– Alterou o horário de atendimento de suas agências e passou a oferecer horário exclusivo para os idosos. O atendimento foi contingenciado, priorizando o atendimento de serviços essenciais e do público de maior risco.

– Entre final de março e o início de abril, realizou 6,7 milhões de pagamentos a aposentados e pensionistas do INSS, no valor de 9 bilhões de reais, e a 506 mil beneficiários do Pasep, no valor de 488 milhões de reais.

Itaú

– Clientes adimplentes do Itaú Unibanco têm sido contatados por seus gerentes, além de contar com os diferentes canais de atendimento do banco, para viabilizar a prorrogação de parcelas de empréstimos e financiamentos em até 120 dias

– Os prazos dos contratos de empréstimos também podem ser alongados para até seis anos

– A prorrogação dos contratos está disponível para as linhas de empréstimo pessoal, cheque especial, crédito imobiliário, cartões de crédito e financiamento de veículos.

– As condições são válidas para clientes que estiverem em dia e, durante o período, será mantida a mesma taxa de juros contratada, sem a cobrança de multa ou tarifas adicionais.

Bradesco

– É possível pedir prorrogação de parcelas vencidas, desde que o vencimento não ultrapasse 59 dias.

– Prorroga por até 60 dias o pagamento de parcelas dos empréstimos:

Crédito pessoal sem garantia (e xceto antecipações e crédito universitário)

Crédito parcelado

Parcelamento de cheque especial

Reorganização financeira

Microcrédito produtivo orientado

Para empresas

Santander

Prorrogação do vencimento das parcelas de crédito pessoal e acordos, sem multa ou taxas extras. Condições são válidas a partir de 06/04/20, para parcelas com vencimento de 16/03/20 a 16/05/20 e é feito pelo Internet Banking. Para MPE, prorrogação pode ser feita automaticamente;

– Copiloto: empresa tem uma conta no Santander, tem acesso, sem custo nenhum, por três meses, uma plataforma para vendas online e que também oferece um sistema de gestão virtual para controlar o fluxo de caixa, vendas e muito mais. Depois desse período, fica 14,90 reais por mês;

– Para um dono de um pequeno negócio cuja sua loja, franquia ou restaurante estão fechados, há a linha de crédito em que você dá um imóvel como garantia, próprio ou de terceiros, e tem até 20 anos de prazo para pagar, com juro de 1% ao mês;

– Parcelamento da fatura do cartão de crédito em até 24 vezes com 50% de desconto nos juros e até dois meses para começar a pagar;

– Aumento em 10% o limite de cartão de crédito;

– Capital de giro com três meses de carência;

– Clientes MEIs podem ser isentados do pagamento da cobrança da tarifa de pacote de serviços e realizar TEDs e DOCs gratuitamente por até dois meses, utilizando esse valor como crédito para o pagamento de contas de concessionárias (energia, água, telefonia etc) em débito automático e DDA. As medidas visam dar liquidez ao empreendedor neste momento de redução da atividade econômica, permitindo também uma melhor gestão do orçamento e de seus pagamentos. O período de contratações vai até 24/05;

Para solicitar o empréstimo no Santander, é necessário cumprir alguns requisitos:

Ter a folha de pagamento no banco;

CNPJ ativo e apto mediante consulta na Receita Federal;

Nenhuma dívida ativa junto ao INSS;

Em dia ou com atraso de até 30 dias no Santander;

Acesso ao Internet Banking Empresarial com o ID ativo. Caso seja necessário, o cliente pode ativar o seu ID acessando a Central de Atendimento Empresarial. Não há necessidade de se descolar até uma agência.

A contratação deve ser feita pelo Internet Banking Empresarial, na aba Empréstimo e Recebíveis. A linha emergencial é válida para o pagamento de até duas folhas salariais, mas cada uma deve ser contratada em uma operação específica. Importante reforçar que as empresas que realizam pagamento em mais de uma data devem concentrar em um dia somente. O financiamento é limitado a dois salários mínimos líquidos por trabalhador por mês, ou seja, 2.090 reais.

Banco do Brasil

– Para as micro e pequenas empresas, o desembolso de recursos novos nos últimos 30 dias totalizou R$ 4,82 bilhões, principalmente para linhas de antecipação de recebíveis e de capital de giro. Mais de 91 mil micros e pequenas empresas foram atendidas com soluções de crédito no período. O Banco também passou a oferecer carência de até 90 dias para o início dos pagamentos de operações de capital de giro.

– Para as médias e grandes empresas, com faturamento entre R$ 40 milhões e R$ 1 bilhão por ano, o desembolso totalizou R$ 21,62 bilhões. O desembolso para esse segmento foi motivado por aumento na demanda por recursos para capital de giro, por empresas que atuam em setores mais atingidos pela retração da atividade econômica, ou para investimentos, por empresas que buscaram ampliar sua atividade para atender a aumento imediato da demanda. Já no que diz respeito as linhas ACC/ACE, voltadas ao comércio exterior, o desembolso totalizou R$ 5,9 bilhões.

Itaú

– Prorrogação de parcelas de empréstimos e financiamentos em até 180 dias para pequenas e médias empresas

– Os prazos dos contratos de empréstimos também podem ser alongados para até 5 anos para PMEs, reduzindo assim o valor das parcelas mensais e mantendo as mesmas taxas de juros. O banco ainda irá ofertar crédito adicional para empresas, com taxas reduzidas e flexibilização de garantias.

– No caso de pequenas e médias empresas, há a possibilidade de alongamento de prazo e carência de capital de giro, parcelamento das linhas de cheque especial e conta garantida. As condições são válidas para clientes que estiverem em dia e, durante o período, será mantida a mesma taxa de juros contratada, sem a cobrança de multa ou tarifas adicionais.

Bradesco

– Prorrogação em até 60 dias do pagamento de parcelas dos empréstimos:

Capital de giro sem garantia/avalista

Giro fácil ou empresarial

CDC outros bens – serviços

Reorganização financeira

Microcrédito produtivo orientado

– Para prorrogar o pagamento, precisa estar com as parcelas em dia ou com atraso de até 59 dias.