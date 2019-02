Valor dos aluguéis na capital paulista aumenta 1,2% em junho

São Paulo – O valor dos contratos de aluguel residencial assinados em junho na capital paulista aumentou 1,2%, na comparação com maio, de acordo com pesquisa mensal do Sindicato de Habitação de São Paulo (Secovi-SP). No acumulado dos últimos 12 meses, o aluguel teve um aumento de 8,4%. Segundo a pesquisa, o percentual foi maior do que o da elevação do Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) entre julho de 2012 e junho de 2013 (6,31%).

Os imóveis com um dormitório registraram os maiores aumentos (1,6%). Os de dois quartos tiveram elevação de 1%, e os de três, de 0,8%.

As casas foram o tipo de moradia vazia ocupada mais rapidamente, com média de 13 a 32 dias para serem alugadas. Já para os apartamentos, o período foi de 18 a 38 dias.

O tipo de garantia mais usada em junho foi o fiador, seguido do depósito de até três meses de aluguel das moradias alugadas, e do seguro-fiança.