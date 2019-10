Valor de seguro do carro pode variar 200% de uma empresa para a outra

São Paulo – Um plano de seguro para o mesmo carro, a mesma pessoa e o mesmo endereço pode ser até três vezes mais caro entre diferentes seguradoras. É o que mostrou um levantamento feito pela plataforma de comparação de seguros Compara, levando em consideração as opções oferecidas para os dez carros mais roubados de São Paulo.

A maior diferença aconteceu com o Fiat Toro, o 10º da lista dos mais roubados: o seguro mais barato foi cotado em 4.050 reais, enquanto a oferta mais cara estava em 12.554, preço 210% maior. As simulações foram feitas considerando o mesmo perfil – masculino, solteiro, 30 anos – e também um mesmo endereço dentro da cidade. As cotações foram feitas em cinco seguradoras diferentes para os 10 carros da lista.

O ranking dos carros foi baseado na lista de veículos mais roubados em 2018, feita pela Superintendência de Seguros Privados (Susep), órgão responsável pela regulação do setor. No ano passado, o carro mais roubado na cidade de São Paulo foi o Chevrolet Onix, seguido pelo Hyundai HB20 e o Voyage, da Volkswagen.

O Fiat Siena, com diferença de preços de até 161% entre a seguradora mais barata e a mais cara, e o Gol, com diferença de 151%, também ficaram entre os modelos com maior variação de preços nas opções de seguro.

A opção mais barata, de 2.412 reais, foi encontrada para o Gol, quarto colocado na lista dos mais roubados. O seguro mais caro é o do nono mais roubado, o Ford Ranger, com valores de até 16.493 reais.

Veja a tabela completa com o seguro mais barato e o mais caro encontrado para cada veículo, de acordo com a Compara:

1. Chevrolet Onix De: R$ 2.470,29 Até: R$ 4.084,53 Diferença: 65%

2. Hyuandai HB20 De: R$ 2.957,52 Até: R$ 4.325,82 Diferença: 46%

3. VW Voyage De: R$ 2.949,39 Até: R$ 5.358,75 Diferença: 82%

4. VW Gol De: R$ 2.412,28 Até: R$ 6.043,83 Diferença: 151%

5. Fiat Argo De: R$ 2.492,58 Até: R$ 3.613,95 Diferença: 45%

6. Fiai Siena De: R$ 2.789,85 Até: R$ 7.289,27 Diferença: 161%

7. Renault Logan De: R$ 2.522,94 Até: R$ 4.449,66 Diferença: 76%

8. Honda WR-V De: R$ 3.400,91 Até: R$ 7.027,22 Diferença: 107%

9. Ford Ranger De: R$ 9.429,07 Até: R$ 16.493,20 Diferença: 75%