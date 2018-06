Vale a pena investir em um CDB que remunera 1% na conta todo mês?

São Paulo – A Genial Investimentos lançou esta semana um Certificado de Depósito Bancário (CDB) que remunera juros creditados na conta todo mês, em vez de só no vencimento do papel. Não é a primeira vez que uma corretora distribui um produto assim.

O CDB, emitido pelo banco BMG, promete entregar rentabilidade prefixada de 1% ao mês pelos próximos cinco anos. O investimento mínimo inicial é de 5 mil reais.

“Pensamos em um produto acessível a pessoa física, que não obrigue o investidor a carregar o papel por muito tempo para alcançar esse retorno”, explica o head de produtos e renda fixa da Genial Investimentos, Marcelo Sande.

No entanto, o CDB tem um porém: o valor principal investido é resgatado só no final do prazo de vencimento do título e o investidor recebe só a remuneração de 1% todo mês. Como em outros títulos prefixados, quem resgatar todo o dinheiro antes do vencimento corre risco de ter prejuízo.

Ou seja, o produto só vale a pena para quem precisa do rendimento todo mês, como um aluguel.

“Há CDBs que oferecem rendimentos maiores se você esperar até o prazo de vencimento e abrir mão desse retorno todo mês. Se você pode se planejar melhor e for menos imediatista, o produto não é tão vantajoso”, diz Bernardo Pascowitch, CEO do buscador de investimentos Yubb.

Por outro lado, ver o retorno mensal cair na conta todo mês pode ser um incentivo para quem está começando, principalmente se a rentabilidade não é a prioridade.

O rendimento do CDB é tributado com alíquota que varia entre 22,5% e 15%, conforme o tempo de aplicação. Quanto maior o período, menor a alíquota.