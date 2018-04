Vale a pena contratar um plano de TV por assinatura pré-pago?

São Paulo – Está sem muita folga no orçamento, mas não quer perder o campeonato de futebol? É possível contratar um plano de TV por assinatura pré-pago a cada mês.

Mas esse plano só faz sentido se, realmente, for usado ocasionalmente, pois a diferença de preço desse serviço para a de um plano pós-pago é pequena. É o que conclui levantamento feito pelo site Melhor Escolha, que compara preços de planos de TV por assinatura e combos.

Na Sky, por exemplo, o gasto total com o plano durante 12 meses é de 814,80 reais no pré-pago e 808,80 reais no pós-pago. Já na operadora Oi o gasto no pré-pago nos primeiros 12 meses é de 1.307,80 reais e, no pós-pago, 1.247,80 reais.

A principal vantagem desses planos, diz Jonas Justo, CEO do Melhor Escolha, é a flexibilidade de poder escolher quanto quer gastar por mês. “O consumidor pode optar por planos mais econômicos quando precisar gastar menos e por planos mais completos quando houver uma folga maior no orçamento”.

Veja abaixo duas comparações de preços feita pelo comparador de preços entre planos pré e pós-pagos oferecidos por uma mesma operadora:

Sky

Pacote Sky Smart Mensalidade / Recarga 12 meses Taxa de adesão Equipamento + Instalação Gasto total nos primeiros 12 meses Pré Pago R$ 598,80 sem taxa R$ 216,00 R$ 814,80 Pós Pago R$ 778,80 R$ 30,00 grátis R$ 808,80

Oi

Pacote Start Oi Mensalidade / Recarga 12 meses* Taxa de adesão Equipamento Instalação Gasto total primeiros 12 meses Pré Pago R$ 838,80 Sem taxa R$ 469,00 Pagamento à parte R$ 1.307,80 Pós Pago** R$ 778,80 Sem taxa R$ 469,00 Pagamento à parte R$ 1.247,80 Combo TV + Fixo Ilimitado Brasil R$ 1.678,80 Grátis Incluso Incluso R$ 1.678,80

**Pós Pago com compra de equipamento. Preço especial para pagamento com cartão de crédito

A principal diferença entre os planos pré e pós-pago é que, nos pré-pagos, o usuário paga pelo equipamento e instalação, ao menos no primeiro mês. Planos pós-pagos geralmente oferecem sistema de comodato do aparelho, no qual o consumidor fica com o equipamento enquanto o contrato estiver em vigor.

Portanto, no plano pós-pago o usuário não precisa se preocupar com manutenção, que é feita pela operadora. Já no modelo de compra do equipamento, a garantia é de apenas um ano, e a manutenção fica por conta do usuário. Segundo Justo, esse é um fator importante a ser considerado no momento da escolha entre os planos.

Economia ainda é maior no combo

Assim como os planos tradicionais, o pré-pago também perde no quesito preço para os combos, que são vendidos em conjunto com planos de internet e telefonia fixa. Além de deixar de economizar no final do mês, por uma economia pequena o usuário pode assinar planos inferiores ao que teria no combo, explica Justo.

Segundo simulação feita pelo site, quem busca planos de internet e TV por assinatura na cidade de São Paulo, o combo vale mais a pena em ambas operadoras.

Caso contrate um combo ao invés de TV por assinatura e pacote de internet avulsos, a economia é de 50 reais na Net. Na Vivo, o usuário economiza 70 reais caso prefira o combo à TV por assinatura e internet avulsas.

Contudo, como é contratado ocasionalmente, o plano pré-pago pode significar uma economia maior. Além disso, os combos não são sempre garantia de menor preço, diz o CEO do comparador de preços. “Os planos e preços variam bastante entre as operadoras, é importante comparar. O combo vale a pena para quem já usa todos os serviços incluídos no pacote frequentemente”.

Veja abaixo as duas comparações de preços entre planos pré-pagos e combos feitas pelo site:

Net

NET Combo TV Fácil + 35 Mega TV Fácil avulsa 35 Mega avulso economia mensal Mensalidade R$ 164.98 R$ 89.99 R$ 124.99 R$ 50.00

* Preço promocional da TV Net Fácil por R$49,90 nos primeiros 3 meses

Vivo

Vivo Combo TV Super HD + 50 Mega TV Fácil avulsa 35 Mega avulso economia mensal Mensalidade R$ 154.89* R$ 114.90 R$ 109.99* R$ 70.00

* Preços promocionais nos primeiros 12 meses

Outra forma de economizar

Além de planos de TV paga que podem ser contratados ocasionalmente, a associação de consumidores Proteste lembra que também existem serviços de streaming disponíveis no mercado, caso o intuito seja assistir filmes e séries e também canais e produções associadas às donas das plataformas.

Na mais popular, a Netflix, o plano básico custa 19,90 reais (239 reais ao ano); o padrão 27,90 reais (335 reais ao ano); e o premium 37,90 reais (454,80 reais ao ano).

O concorrente HBO GO oferece planos que custam de 29,90 reais a 34,90 reais (de 358,80 reais a 418,80 reais ao ano).

Recentemente, a Fox também anunciou que irá lançar um serviço de streaming no Brasil. Além de filmes e séries, a plataforma também irá veicular conteúdo dos canais Fox Life, National Geographic, Fox Sports e FX, geralmente presentes em pacotes de TV por assinatura.