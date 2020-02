2020 é um bom ano para comprar um carro?

São Paulo – Quer comprar ou trocar de carro nesse ano? É provavelmente um bom momento para isso.

Os preços dos veículos vêm sendo reajustados pela inflação, que está controlada. Já os juros dos financiamentos chegaram à marca de 0,39% ao mês. Além disso, até março as montadoras promovem queima de estoque de modelos 2019, com descontos de até 14 mil reais.

Veja abaixo o que considerar caso deseje adquirir um carro neste ano:

Preços sobem em linha com a inflação

Em anos de mercado aquecido era comum que as montadoras reajustassem preços dos veículos até três vezes em apenas um mês. Atualmente, o mercado está mais estável, com um reajuste mensal. É o que indica Milad Neto, gerente da consultoria Jato. “Dificilmente o preço cai. Só em raros casos de mudança de estratégia e reposicionamento da montadora no mercado”.

Portanto, quem comprar agora irá necessariamente pagar mais barato do que adiar a compra para o final do ano. Mas o adiamento da compra não implica necessariamente um ônus tão relevante. Mantendo o cenário atual, a tendência é que as condições para a compra se mantenham estáveis ao longo do ano, seguindo a inflação.

Isso porque com a Selic baixa e a inflação controlada é provável que a indústria automotiva continue a crescer de forma gradual, algo que vem acontecendo desde 2018.

Nos últimos doze meses, a GM diz ter promovido reajustes de preços alinhados à inflação. Contudo, há algumas exceções, como o modelo do novo Ônix, que ficou acima do valor para o ano, de 4,31%. “É um produto com design renovado e que oferece benefícios diferenciados. Além disso, é um modelo com maior demanda no mercado”, diz Rodrigo Perencim, gerente de marketing de varejo da montadora.

Um ponto de atenção, contudo, é o dólar. A cada momento que a cotação ante o real sobe, a tendência é que os preços dos carros sejam reajustados para cima, já que preços de commodities como o aço são influenciados pela cotação da moeda. “Com o dólar no atual patamar de 4,36 reais, adquirir carros importados não compensa”.

Financiamentos mais baratos

Além disso, os juros no patamar inédito de 4,25% ao ano permitiu à montadora reduzir a taxa de juros média cobrada em financiamentos oferecidos por seu braço financeiro de 0,99% ao mês em agosto para 0,59% ao mês em janeiro. “É uma economia relevante. Para um mesmo carro e plano, a parcela cai 60 reais. Em um ano, é uma economia de 800 reais”.

Os juros aumentam conforme o perfil de risco e porcentual de entrada. Para entradas menores do que 40%, os juros chegam a 0,99% ao mês, diz o executivo. Há dois anos, a taxa chegava a 2%.

A queda dos juros também incentivou a oferta dos financiamentos com taxa zero. “O custo de captação desse dinheiro diminuiu, o que nos incentiva a oferecer mais essa modalidade. Hoje já temos financiamento zero em toda a nossa linha. O porcentual de entrada difere entre os modelos. Em alguns, pode exigir até 70% do valor total do veículo. Em outros, com 30% de entrada já é possível ter acesso a esse benefício”, explica Perencim.

Leandro Diniz, diretor do departamento de empréstimos e financiamentos do Bradesco, aponta que além do contexto da queda da Selic é necessário olhar para a recuperação da indústria automotiva, que vem acontecendo desde 2018. “2019 foi um bom ano e esperamos que esse crescimento se mantenha em 2020”.

No Bradesco, o financiamento de veículos cresceu 29% de janeiro de 2019 a janeiro de 2020. “É natural que isso aconteça. Quando há um ciclo de queda de juros uma parcela de 300 reais mensais baixa para 270 reais. Dessa forma, mais pessoas têm acesso ao crédito, pois conseguem enquadrá-lo no orçamento”.

Atualmente o banco pode financiar até 100% do valor do carro novos, com carência de 60 dias para o pagamento da primeira parcela. No caso de veículos com 6 a 12 anos de uso o banco financia até 70% do valor. Em ambas as linhas o prazo máximo para quitar o financiamento é de cinco anos.

Leandro Diniz, diretor do departamento de empréstimos e financiamentos do Bradesco, aponta que as taxas partem de 0,81% ao mês. Há um ano, o valor girava em torno de 1,05% a 1,10% ao mês.

No Itaú, os juros partem de 0,69% ao mês, mas pode chegar a 1,7%. Em média o banco financia veículos com entrada de 40%, e por um prazo de cerca de 40 meses.

Bons negócios nas locadoras

As condições de financiamento são as mesmas encontradas nas concessionárias. Ao menos no Bradesco. “As locadoras se profissionalizaram e vendem agora um carro conservado, usado por cerca de oito meses”, conta Diniz, do Bradesco.

Milad aponta que é possível encontrar em locadoras modelos vendidos por 60 mil reais e adquiri-los com 10 mil reais de entrada. O valor ainda pode ser parcelado em dez vezes sem juros. “As locadoras vendem hoje os mais diversos modelos. O preço é variado, mas tende a ser competitivo com os das concessionárias. Vale a pena pesquisar em ambas”.

Liquidações até março

A montadora está liquidando carros com ano-modelo 2019, nos quais os níveis de desconto podem chegar a 13 mil reais em modelos como Chevrolet Tracker em regiões como São Paulo e Rio de Janeiro. No mesmo período do ano passado esse desconto era menor: chegava a 11 mil reais.

Geralmente, essa liquidação de modelos antigos costuma se encerrar em março. “Por conta disso os primeiros meses do ano são os melhores para a compra. Entre os novos, modelos 19/19 são hoje os mais antigos ainda à venda no mercado, e podem render descontos maiores. A diferença média de modelos 2020 e 2021 é de 20%”, diz Milad, da Jato.

Compra exige planejamento

A indicação de compra de um veículo é válida para quem já vinha se planejando para ela.

Caso o orçamento fique apertado ou você esteja inseguro em relação ao seu emprego no curto e médio prazo, pode ser melhor esperar do que correr o risco de se endividar apenas para conseguir um bom preço ou desconto, além de um financiamento com juros baixos.

Fora o custo de aquisição do carro é necessário considerar também outras despesas com o novo veículo, como com o IPVA, gasolina, seguro e manutenção.