Um terço dos brasileiros considera contratar empréstimo em seis meses

São Paulo – Quase um terço dos brasileiros tem interesse em fazer um financiamento nos próximos seis meses. Desse total, 59% querem pagar dívidas; 31% pretendem realizar um sonho e 10% gostariam de quitar uma despesa extra. Essa é a conclusão de uma pesquisa inédita feita pelo Serasa Consumidor ouviu quase 3 mil pessoas em formato online de todo o Brasil.

As dívidas são reflexo do desemprego ou de um problema inesperado, segundo 75% dos entrevistados; 18% alegaram falta de controle financeiro de suas contas pessoais e 7% assumiram ter realizado compras por impulso.

Os sonhos são dos mais diversos: comprar um carro (28%), abrir o negócio próprio (26%), comprar (16%) ou reformar (12%) uma casa. “O brasileiro quer realizar seus sonhos e mostra disposição para empreender ainda neste ano, o que pode ser um sintoma de melhora no ambiente econômico” afirma Pedro Dias Lopes, gerente do Serasa Limpa Nome, em nota.

Para que as prestações de um novo empréstimo caibam no bolso, 12% pretendem quitar o financiamento em até seis meses, 26% entre sete meses e um ano e o restante em mais de um ano. “O interesse em quitar dívidas é muito promissor, pois mostra certa conscientização dos consumidores para com a gestão das finanças pessoais”, disse.

A pesquisa também mostra que o brasileiro está cada vez mais digital: 67% já contrata ou contrataria crédito por uma plataforma digital.