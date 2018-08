Uber vai dar um ano de viagens grátis

São Paulo – Usuários do app de transporte Uber podem concorrer a um ano de viagens grátis, até o limite de 14.600 reais. Para participar da promoção, é preciso realizar um teste online e andar de Uber pelo menos uma vez, até 15 de setembro.

O teste “O peso do seu carro” ajuda a estimar o quanto o custo do carro particular pesa na vida das pessoas. Para chegar ao resultado, a metodologia considera diferentes variáveis quantitativas como o valor do carro, a distância percorrida diariamente, gastos com manutenção, seguro, IPVA e combustível, além de aspectos emocionais, como a preocupação em encontrar uma vaga ou ficar preso no trânsito.

Ao chegar no resultado final do teste, é possível acessar uma página que informa um código promocional. O código deve ser aplicado no aplicativo da Uber.

É preciso se certificar-se que há um e-mail válido atualizado no app da Uber. Caso não tenha, o e-mail poderá ser atualizado até dia 15 de setembro.

Por último, basta fazer uma viagem no período da promoção, até 15 de setembro. Após a aplicação do código, a cada viagem realizada pelo aplicativo Uber, o participante receberá um número da sorte para concorrer ao prêmio. Então, quanto mais viagens realizadas, mais chances de ganhar.