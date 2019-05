Uber Juntos vai virar “Shallow Now” por 24 horas e com 25% de desconto

São Paulo – O lançamento da música “Juntos”, de Paula Fernandes e Luan Santana, deu o que falar. A versão brasileira de “Shallow”, que Lady Gaga e Bradley Cooper interpretaram no filme “Nasce uma estrela”, gerou uma infinidade de memes na internet. E algumas empresas aproveitaram a repercussão para conquistar novos clientes.

A Uber foi uma delas. O app de transporte de passageiros vai transformar o nome da categoria “Juntos” (serviço em que até quatro pessoas dividem o mesmo carro durante a corrida) em “Shallow Now” por 24 horas. A ideia é estimular a corrida coletiva, que é mais barata do que a individual.

Além da mudança temporária no nome do serviço, a Uber também vai dar 25% de desconto na corrida para os usuários do “Juntos e Shallow Now”. É preciso utilizar o código SHALLOWNOW. O desconto é válido apenas para uma corrida e limitado a 20 reais, até 26 de maio. A promoção só vale para os locais onde o serviço “Juntos” está disponível (a lista está no site da Uber).