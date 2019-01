Uber, 99 e Cabify dão desconto de até 70% no aniversário de São Paulo

São Paulo – Aplicativos de transporte dão descontos de até 70% em viagens durante o final de semana do aniversário de 465 anos de São Paulo. No Uber, até domingo (27), cada usuário tem direito a quatro viagens por categoria de carros do app, com 65% de desconto cada, para ida e volta.

Os descontos valem somente para viagens para os principais pontos turísticos visitados pelos paulistanos que utilizaram Uber em 2018: teatros, no Uber Black; ruas de compras, no Uber Select; parques, no Uber Juntos; e ruas boêmias, no Uber X.

Os pontos turísticos com desconto são: Teatro Renault, Sala São Paulo e Teatro Municipal, entre os teatros; Oscar Freire, 25 de Março e José Paulino, entre as ruas de compras; Ibirapuera, Villa Lobos e Independência, entre os parques; Rua Augusta, Rua Aspicuelta e Praça Roosevelt, entre as ruas boêmias.

Para ter acesso ao desconto, além de selecionar a um dos pontos do ranking como destino inicial ou final da viagem, o usuário deve colocar o código com o produto que deseja utilizar – UBERX465, SELECT465, JUNTOS465 e BLACK465 – no app da Uber.

99

Nesta sexta-feira (25), o app 99 dá desconto de 30%, para passageiros que têm nomes de bairros de São Paulo, como Mariana, Madalena e Ângela. A promoção vale somente para corridas de 99POP.

Até domingo (27), o aplicativo dá desconto de 70% na ida e 30% na volta para os seguintes locais turísticos: Pacaembu, Sala São Paulo, Memorial da América Latina, Zoológico de São Paulo, núcleo boêmio da Vila Madalena, Centro histórico, Avenida Paulista, Centro de Tradições Nordestinas, Praça da Liberdade, SESCs Belenzinho, Santana e Interlagos e Parque Ecológico do Guarapiranga.

Os descontos para as duas ações são limitados a 10 reais cada e válidos para viagens pagas com cartão de crédito cadastrado no app ou PayPal. Não é preciso inserir nenhum código no app para ter acesso ao desconto.

Cabify

Até domingo (27), os usuários do app Cabify ganham 25% de desconto para viagens originadas em São Paulo, limitado a 10 reais por corrida, para qualquer destino. A promoção é válida para até seis corridas por cadastro e é inválida para contas corporativas e categoria Easy Táxi.

Para usufruir do benefício, os usuários devem inserir o código 465ANOS na aba de “promoções” do app.