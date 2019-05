Turma da Mônica lança desenhos animados sobre educação financeira

São Paulo – Uma das iniciativas da Semana de Educação Financeira, que acontece entre os dias 20 e 26 de maio, a Maurício de Sousa Produções criou, em parceria com o banco cooperativo Sicredi, três desenhos animados da Turma da Mônica que falam sobre necessidade de controle da mesada, orçamento familiar e juros em uma linguagem acessível para crianças.

Os temas têm como base as três revistas em quadrinhos dos personagens sobre o tema, lançadas em 2018 e cujo conteúdo foi retirado dos materiais no Caderno de Educação Financeira e Gestão de Finanças Pessoais do Banco Central.

Cada vídeo têm um minuto e meio e todos estão disponíveis no YouTube.

Em conjunto com os vídeos, os parceiros também lançaram a quarta edição da série de gibis sobre educação financeira, com o título “Formas de Economizar”. A história aborda dicas de psicologia financeira, passando por técnicas de vendas sobre as quais o consumidor deve ficar alerta e também formas efetivas sobre como cortar gastos.

As histórias em quadrinhos são distribuídas em 1.700 agências do Sicredi em todo o País e também em escolas nas quais a Maurício de Sousa Produções tem parcerias.

Nesse ano, mais duas edições dos gibis dos personagens que falam sobre dinheiro serão lançadas. Os tópicos dos títulos serão “Poupança e Investimento”; e “Prevenção e Proteção”.