Trigg lança cartão de crédito voltado para pré-adolescentes de 12 anos

São Paulo – Em vez do tradicional porquinho, o cartão de crédito pode ser a ferramenta usada para incentivar a educação financeira de pré-adolescentes. Ao menos, essa é a proposta da fintech Trigg que lança, nesta segunda-feira (2), um cartão adicional para dependentes a partir de 12 anos. Eles fazem as compras, mas o titular da conta é quem define o limite e o bloqueio do plástico.

“Pensando em experiências familiares, o cartão adicional foi criado para incentivar a educação financeira, dando poder de compra aos adolescentes que podem receber o cartão de seus pais para administrar a mesada, por exemplo. Já para os responsáveis, o cartão ajuda a controlar os gastos dos filhos”, explica Juliana Almeida, diretora de marketing da companhia, em nota.

Almeida explica que a novidade, que estará disponível para todos os clientes no dia 7, surgiu a partir dos dados pesquisados pela marca nas redes sociais. “Sistematicamente, fazemos pesquisas de mercado e checamos opiniões de usuários nas redes e notamos que muitos de nossos seguidores desejavam ter o cartão Trigg, mas não passavam pelas regras de aprovação. Foi então que surgiu a ideia de criar um modelo que pudesse atendê-los, estabelecendo um primeiro contato por meio de um cartão adicional”, avalia.

O cliente da Trigg pode solicitar até três cartões adicionais, cujo valor da anuidade de cada é de 4,90 reais. Para enfeitar os cartões, os clientes podem escolher estampas dos personagens da DC Comics (Batman, Super-Homem, Mulher-Maravilha, Joker e Arlequina). Entre os benefícios oferecidos, estão o estorno (cashback) de até 1,3% e descontos de 20% em lojas parceiras.