Transferências de pontos têm desconto de até 80% na Black Friday

São Paulo – Quem faz parte de programas de fidelidade, tanto os ligados a companhias aéreas, como Smiles, como os de bancos, a exemplo do Livelo, Esfera e Sempre Presente, ganham bônus caso transfiram os pontos acumulados, comprem pontos ou os utilizem na compra de produtos de parceiros. As campanhas são impulsionadas pela Black Friday, data que concentra promoções e será realizada nesta sexta-feira (24).

Aos assinantes do Clube Smiles e clientes da categoria Diamante, a Smiles oferece até segunda-feira (27), 80% de bônus sobre transferência de pontos do cartão de crédito de qualquer banco para a conta do programa de fidelidade, desde que seja acima de 5 mil milhas. Para os demais clientes que fizerem a mesma operação, o desconto será de 60%.

As milhas são creditadas em até 10 dias úteis. Para participar da promoção, é preciso se cadastrar no site do programa.

Até o dia 27 a Multiplus oferece 60% de desconto na compra de pontos para Clube Multiplus e 50% de desconto para seus demais clientes e portadores do cartão Multiplus Itaucard. Os participantes podem adquirir de 1 mil a 5 mil pontos, sempre em lotes de 1 mil pontos.

Os pontos comprados serão disponibilizados automaticamente na conta do participante em até 48 horas após a confirmação do pagamento e serão válidos por dois anos, contados a partir da data da compra.

Os clientes TudoAzul resgatam, nessa sexta-feira, passagens com até 20% de desconto para voos nacionais e até 10% de desconto para voos internacionais.

Já o Livelo, programa de fidelidade do Bradesco e Banco do Brasil, dará bônus na transferência de pontos para os programas Smiles, TudoAzul e Multiplus, além de desconto na compra de pontos até essa sexta-feira.

Assinantes do Clube Livelo ou do Clube Smiles que se cadastrarem na página da promoção e transferirem a partir de 5 mil pontos Livelo para a Smiles até a data receberão bônus de 80% e, os demais participantes, 60%.

Já os assinantes do Clube Livelo e do Clube TudoAzul que transferirem a partir de 1 mil pontos Livelo para o TudoAzul receberão bônus de 70%, assinantes do Clube Livelo ou do Clube TudoAzul receberão 60% e, demais participantes, 50%.

Participantes do programa que transferirem a partir de 20 mil pontos do programa para a Multiplus até a data ganham 30% dos pontos de volta na Livelo; assinantes Clube Livelo ganham 40% dos pontos de volta na Livelo; assinantes Clube Multiplus ganham 30% dos pontos de volta na Livelo mais 10% de bônus na Multiplus; e assinantes Clube Livelo e Clube Multiplus ganham 40% dos pontos de volta na Livelo mais 10% de bônus na Multiplus. Até o domingo, dia 26, assinantes do Clube Livelo também terão 40% de desconto na compra de pontos e, demais participantes, 30%.

Para os que participam do programa Sempre Presente, o Itaú dará 50% de desconto em pontos na troca de produtos disponíveis no programa. Nesta quinta-feira (23), o desconto de até 50% também vale para o resgate de viagens com pontos.

No Banco do Brasil, clientes ganham bônus de 70% na transferência de pontos para a Avianca e desconto de 30% no catálogo de produtos da Livelo.

O Santander oferece até 40% de desconto na troca de pontos por viagens ou produtos do programa Esfera.