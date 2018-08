Tradicional, digital ou pré-paga? Compare o custo de contas correntes

São Paulo – Os bancos digitais vêm chamando a atenção dos consumidores, ávidos por pagar menos tarifas do que as cobradas pelos bancos tradicionais.

Mas não é apenas o custo menor que deve pesar na decisão. O cliente bancário deve entender qual o seu perfil de consumo antes de optar por portar a sua conta corrente para bancos digitais, como Original e Inter, ou fintechs, como Next, Neon e Nubank.

Quem não abre mão de ir até uma agência bancária e ter um relacionamento presencial com um gerente, por exemplo, deve preferir as contas correntes tradicionais. Apesar de a abertura dessas contas estar cada vez mais flexível e poder já ser feita pela internet ou aplicativos, elas continuam vinculadas a uma agência.

Mesmo se o consumidor já tenha decidido pelos bancos digitais, é necessário considerar os custos e diferenciais oferecido por cada um deles. Como todos criaram suas contas recentemente, cada um está testando uma estratégia diferente nesse novo mercado, diz Paulo Marchetti, CEO do comparador de produtos financeiros ComparaOnline. “Alguns são como um grande banco no celular e oferecem diversos serviços. Outros priorizam a experiência de atendimento digital”, analisa.

Para auxiliar na decisão do consumidor, o site lançou uma ferramenta que compara o custo-benefício de conta correntes. Na plataforma, os consumidores podem escolher qual produto se encaixa ao seu estilo de vida, listando os serviços que mais utiliza.

O comparador mostra o custo mensal de cada conta, a bandeira do cartão de débito, o número de saques e de TED/DOC gratuitos incluídos no pacote contratado, o valor de cada saque e TED/DOC unitário excedente, o tipo de conta, os benefícios oferecidos e as funções mais úteis do aplicativo.

Os produtos incluem desde instituições bancárias mais tradicionais, como Santander, Itaú, Bradesco e Banco do Brasil, além das principais companhias digitais, como Nubank, Neon, Inter e Original. Existem também opções para pessoas que não possuem conta em banco, como as contas pré-pagas Zuum, SuperDigital e a Conta UM.

Veja abaixo os diferenciais e custos das principais contas correntes pré-pagas, tradicionais e digitais disponíveis na plataforma:

Contas digitais

A vantagem da conta do banco Neon é que ela é mais acessível por ainda não oferecer um cartão de crédito físico. Ou seja, não exige análise de crédito como os concorrentes. Mas uma desvantagem é que seu cartão de crédito virtual ainda não parcela compras online.

A NuConta deve ser a opção de quem deseja ser totalmente digital e não utiliza dinheiro em espécie. Contudo, a conta não tem cartão físico de débito, apenas cartão de crédito.

O Banco Inter foi um dos primeiros a oferecer serviços ilimitados e gratuitos e é indicado para quem faz muitas transferências durante o mês e precisa sacar dinheiro em espécie. Mas, apesar de fornecer o cartão de crédito, não tem programa de pontos.

Quem utiliza muito os serviços bancários e deseja um cartão de crédito cheio de benefícios deve abrir uma conta na Next. Na plataforma, além dos benefícios oferecidos pela bandeira do cartão, o cliente conta com “mimos”, como vantagens e descontos com parceiros. A desvantagem é que o preço mensal pago pela conta não é tão baixo.

Já a conta do Banco Original é indicada para quem utiliza muito os serviços bancários e quer algo digital. Além dos serviços mais comuns, como as transferências e pagamentos, o banco oferece cheque especial, investimentos e especialistas, além de programa de pontos e cashback próprios para quem tem o cartão de crédito.

Veja abaixo as principais tarifas e diferenciais de cada conta digital:

Nome do Produto Custo Mensal Saque Grátis Demais Saques TED/DOC Grátis Demais TED/DOC Benefícios Banco Neon Visa Grátis 1 por mês R$ 6,90 cada 1 por mês R$ 3,50 cada Usuário ganha cartão de crédito virtual Visa para pagamentos à vista e, caso utilize o cartão 10 vezes, os serviços se tornam gratuitos e ilimitados. Totalmente digital, a conta não permite saques. NuConta Mastercard Grátis Não possui Não possui Ilimitado Ilimitado Faz pagamentos e transferências ilimitadas para qualquer banco. Além disso, todo dinheiro que entra na conta rende automaticamente 100% do CDI, ou seja, mais do que a poupança, todos os dias úteis. Banco Inter Mastercard Grátis Ilimitado Ilimitado Ilimitado Ilimitado Oferece serviços ilimitados e gratuitos e permite solicitar cartão de crédito e contratação de seguros. Se o cliente tiver investimentos no banco, dependendo do valor, pode solicitar o cartão Platinum ou Black. Next Turbinado Visa R$ 39,95/mês Ilimitado Ilimitado Ilimitado Ilimitado Tem serviços ilimitados e oferece cartão de crédito Platinum, com benefícios e parcerias, sujeito a aprovação de crédito. Banco Original Mastercard R$ 9,90 Ilimitado Ilimitado Ilimitado Ilimitado Oferece serviços ilimitados, cheque especial, investimentos e conselhos de especialistas no mercado financeiro. Usuários do cartão de crédito participam do programa de pontos e cashback.

Contas pré-pagas

As contas pré-pagas são indicadas para quem não quer ter vínculo com um banco e deseja somente utilizar para fazer algumas compras e pagar contas. Como desvantagem, têm uso limitado, restrito ao valor creditado pelo cliente.

Veja abaixo as principais tarifas e diferenciais de cada conta pré-paga:

Nome do Produto Custo Mensal Saque Grátis Demais Saques TED/DOC Grátis Demais TED/DOC Benefícios Zuum Mastercard Grátis Não possui R$ 6,90 cada Não possui R$ 4,90 cada Bônus no celular ao pagar fatura Vivo ou recarga dos planos pré, controle e pós pago da operadora. Conta UM Mastercard R$ 4,90 Não Possui R$ 7,50 cada Não Possui R$ 10,00 cada Não realiza consulta ao SPC/Serasa na aquisição do cartão. Cliente tem direito a um cartão físico e cinco virtuais para usuários adicionais. SuperDigital Mastercard R$ 9,90/mês Não possui R$ 5,90 cada 1 por mês R$ 5,90 cada Ao gastar 500 reais em compras no cartão físico e virtual, a assinatura da conta sai de graça no próximo mês.

Contas tradicionais

As contas dos grandes bancos são mais indicadas para quem deseja utilizar serviços de uma agência física e ter um relacionamento com um gerente. A desvantagem é que os serviços e tarifas são mais caros do que o de outros tipos de contas.

Ainda que estejam vinculadas a uma agência física, as contas nos bancos tradicionais já estão se adequando às mudanças digitais e podem ser abertas em canais online. No Santander e no Bradesco é possível abrir uma conta direto pelo site, enquanto no Itaú e Banco do Brasil esse processo pode ser feito por seus aplicativos.

Veja abaixo as principais tarifas e diferenciais de cada conta tradicional: