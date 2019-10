Toro lança curso para investidores iniciantes nos stories do Instagram

São Paulo – De olho nos 88% de investidores que ainda estão na poupança, a fintech Toro lança um curso de investimentos gratuito para o Instagram. O objetivo é mostrar as opções de investimentos disponíveis no mercado e ajudar quem aplica a escolher as mais adequadas às suas necessidades.

O curso é composto por diversos módulos, cada um com aulas curtas e objetivas, para que o aluno seja capaz de percorrer o caminho necessário entre sair da poupança e investir por meio de uma corretora.

Todo o conteúdo ficará salvo nos destaques do perfil da Toro Investimentos para que o usuário da rede social possa acessar o conteúdo no momento que preferir.

As aulas serão postadas semanalmente e ao final de cada uma o usuário poderá enviar dúvidas que serão respondidas por assessores de investimentos.

Para criar o curso, a fintech se baseou em uma pesquisa realizada no próprio perfil do Instagram, na qual 85% dos participantes disseram ter interesse em sair da poupança e 62% informaram que ainda não saíram porque não conhecem outra opção de investimento.

Com a taxa Selic em 5,5% ao ano, menor patamar da história, e expectativas de que o ano se encerre com o juro em torno de 4,5%, as aplicações de renda fixa tendem a ficar menos atrativas o que pode aumentar ainda mais as dúvidas sobre os melhores investimentos, diz o chefe de análise da Toro, Rafael Panonko.

“Nesse cenário, o grande segredo é diversificar os investimentos e, para isso, o investidor precisa conhecer mais sobre o seu perfil, sobre o que está disponível no mercado e, principalmente, sobre os riscos e retornos que cada tipo de investimento oferece”,