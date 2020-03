Tesouro anuncia leilões de compra e venda de títulos até 4ª-feira

O Tesouro anunciou nesta quinta-feira que, em atuação conjunta com o Banco Central, realizará leilões de compra e venda de títulos públicos de hoje até a próxima quarta-feira buscando fornecer suporte ao mercado.

Mais tarde na manhã, o Tesouro também divulgou o cancelamento do leilão de LFTs programado para esta quinta-feira, e afirmou que ele será “reagendado oportunamente”. Estes papéis são mais demandados em momento de aumento de percepção de risco pelos investidores.

No primeiro comunicado, o Tesouro justificou que a decisão de realizar leilões até quarta-feira que vem ocorre “em razão das condições vigentes no mercado financeiro”, em dia de forte volatilidade nos mercados após os Estados Unidos restringirem viagens da Europa para o país por conta do coronavírus e, no Brasil, o governo ser derrotado no Congresso com a ampliação do Benefício de Prestação Continuada (BPC).

“Os leilões serão realizados nos dias 12, 13, 16, 17 e 18 de março de 2020 e as condições das ofertas serão divulgadas no dia de sua realização no site do Tesouro Nacional”, afirmou.

“O objetivo da atuação é fornecer suporte ao mercado de títulos públicos, garantindo bom funcionamento desse e de outros mercados correlatos”, acrescentou.