Tenho R$ 1 mil. É pouco dinheiro para começar a investir?

Pergunta do leitor: Tenho 1 mil reais sobrando. É pouco dinheiro para começar a investir?

Resposta de Viviane Ferreira, CFP®:

Muitas pessoas pensam que um investimento é algo complexo e distante de suas realidades, ou mesmo que investimentos possam ser realizados somente com muito dinheiro.

Porém investir, além de ser importante para a vida de todos, é acessível mesmo quando há limitações de recursos. Investir é colocar o dinheiro para render e trabalhar para você.

Existem várias maneiras de se investir o dinheiro no mercado financeiro. O primeiro passo é ter claro quais são seus objetivos.

O primeiro objetivo que as pessoas deveriam ter é a reserva de liquidez, também chamada de reserva de sossego. Ou seja, ter um dinheiro investido que se possa resgatar a qualquer momento em caso de necessidade, de urgência ou mesmo para aproveitar uma oportunidade.

O valor dessa reserva pode ser em torno de seis vezes o seu custo de vida mensal.

Depois que completar essa reserva, é hora de pensar nos seus objetivos para os próximos anos e também construir seu patrimônio para a aposentadoria.

O tipo de investimento mais indicado para você resgatar a qualquer momento sem risco de perder dinheiro é a renda fixa pós-fixada que acompanhe a taxa Selic ou o CDI. Investir em renda fixa significa emprestar dinheiro em troca de um aluguel, que é o juros. Nesse tipo de investimento é priorizada a segurança e não a rentabilidade em si.

A renda fixa que traz boa rentabilidade e segurança é o título Tesouro Selic, vendido pelo programa Tesouro Direto. Você pode investir no Tesouro Selic a partir de 1% do valor do título, cerca de 100 reais. Portanto, 1 mil reais é mais do que suficiente para fazer um bom investimento!

Viviane Ferreira é planejadora financeira pessoal e possui a certificação CFP® (Certified Financial Planner), concedida pela Planejar – Associação Brasileira de Planejadores Financeiros. E-mail: viviane.nehemy@gmail.com.

As respostas refletem as opiniões do autor, e não do site Exame ou da Planejar. O site e a Planejar não se responsabilizam pelas informações

acima ou por prejuízos de qualquer natureza em decorrência do uso destas informações.

Envie suas dúvidas sobre investimentos para seudinheiro_exame@abril.com.br.

Conte com a ajuda da assessoria BTG Pactual digital na hora de investir. Abra sua conta!