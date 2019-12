Tenho ações da Telebras, ainda consigo vendê-las na Bolsa?

Pergunta do leitor: “Tenho ações da Telebras, que estão depositadas na B3. Sendo titular das ações, posso vendê-las a qualquer momento ou trocar por outras ações?”

Resposta de Flávia Montoro, CFP®:

A resposta para a pergunta é simples: sim, você pode vender suas ações a qualquer momento. Não é preciso ter qualificações especiais para investir no mercado de ações.

Aproveito a pergunta para lembrar que, no passado, antes da privatização da Telebras, quem comprasse um telefone por meio dos planos de expansão ganhava ações das companhias telefônicas.

Para saber se possui alguma ação das empresas de telefonia, você pode ir a uma agência dos bancos Itaú, Bradesco ou Banco do Brasil com RG e CPF em mãos e pedir a verificação.

Importante ressaltar que mesmo que você tenha vendido a linha de telefone, ainda assim permaneceria com as ações.

Mas, para colocar ordens de compra ou venda, você precisa abrir uma conta em uma corretora. Se ainda não tiver, no site da B3 a bolsa de valores brasileira, existe uma seção em que você pode encontrar todas as corretoras autorizadas pela Comissão de Valores Imobiliários (CVM) com atuação na B3.

Se as suas ações estão depositadas na B3, então, elas estão custodiadas na Câmara BMF&Bovespa, antiga CBLC, a Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia. Esse é o órgão responsável por custodiar, liquidar e garantir operacionalmente todas as transações que são realizadas no ambiente da bolsa e é a única central de liquidação e custódia de ações em atividade no país.

Para explicar melhor, funciona assim: toda vez que alguém compra uma ação, ela é “guardada” pela Câmara BMF&Bovespa. Isso dá segurança para o investidor porque se a corretora de valores quebrar, as ações que você comprou estão seguras sob a custódia da Câmara BMF&Bovespa.

Agora, sobre a segunda parte da sua pergunta: você não consegue trocar as ações por outras. Se quiser fazer isso, terá que vender as ações e comprar outras.

Vale lembrar que investir em renda variável é para quem tem um horizonte de longo prazo. Ao decidir onde vai investir, é importante que os produtos que você escolha sejam compatíveis com as suas necessidades e com os seus objetivos, levando em conta o seu ciclo de vida e a sua tolerância ao risco.

Flávia Montoro é planejadora financeira pessoal e possui a certificação CFP® (Certified Financial Planner), concedida pela Planejar – Associação Brasileira de Planejadores Financeiros. E-mail: flavia.montoro@fincere.com.br

As respostas refletem as opiniões do autor, e não do site EXAME ou da Planejar. O site e a Planejar não se responsabilizam pelas informações acima ou por prejuízos de qualquer natureza em decorrência do uso destas informações.

Envie suas dúvidas sobre investimentos para seudinheiro_exame@abril.com.br.

Conte com a ajuda da assessoria BTG Pactual digital na hora de investir. Abra sua conta!