Tenho 27 anos. Onde investir para ter uma vida financeira saudável?

Pergunta da leitora: Tenho 27 anos e quero começar a investir. Penso que estarei estabilizada financeiramente em um futuro próximo. Qual o melhor investimento para ter uma vida financeira saudável e confortável, que me permita viajar de vez em quando, daqui a 15 anos?

Resposta de Valter Police*:

Parabéns por se preocupar em ter uma vida financeira saudável no futuro desde já. É esse foco para alcançar seus objetivos que te levará ao futuro que deseja.

Imagino que minha resposta será um pouco diferente do que você esperava, mas tenho certeza que vai ampliar sua visão sobre o tema. Você pergunta qual o “melhor investimento” para seus objetivos, mas há um problema aí: “o melhor investimento” não existe.

Quando pensamos em investir, temos em mente o fator rentabilidade. Claramente, ele é importante, mas não é previsível, nem é o mais importante na equação.

O fator definitivo para você ter uma vida financeira saudável e confortável não é o seu investimento, e sim, o seu comportamento. Uma pessoa com hábitos financeiros simples e saudáveis, mas que requerem uma boa dose de disciplina, terá sucesso financeiro. Basta não cometer grandes erros.

Os principais hábitos são:

Ter sobra em seu orçamento e investir, no mínimo, 10% da sua renda todos os meses. Não procurar por investimentos mirabolantes ou o “da moda” – os bons investimentos são “chatos”. Analisar seus principais riscos financeiros e elimina-los ou reduzi-los, por meio de seguros. Utilizar o mínimo possível de crédito – os juros no Brasil fazem isso custar muito caro. Ter profissionais de sua confiança para auxilia-la na escolha das ferramentas (investimentos, seguros, previdência, etc) e, se possível, alguém que tenha uma visão holística da sua vida financeira.

O melhor dos mundos é você aliar bom comportamento e boas decisões financeiras. Receba conselhos para investir, de alguém que evite que você fique comprando e vendendo produtos toda hora e que crie uma carteira para o seu perfil e para os seus objetivos.

Tenha uma reserva com liquidez, com um valor equivalente a seis meses de despesas. A partir disso, diversifique seus investimentos em outros ativos, por meio de fundos de investimentos diferentes. Fundos cambiais podem ajudar a reduzir o risco da variação do dólar para suas viagens internacionais. Por fim, um plano de previdência privada pode ser uma boa opção para seus objetivos de longo prazo.

Comece a elaborar tudo isso desde já, com a ajuda de um profissional de confiança que consiga acompanhar seu andamento e e como você está em relação às suas metas. O importante é se conhecer e controlar suas ações.

*Valter Police Junior é planejador financeiro CFP®, head da Academia da FIDUC Planejamento Financeiro. É autor do livro “Meu planejamento financeiro”.

