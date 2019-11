Táxi de SP terá bandeira 3, mais cara, em saída de shows e eventos

São Paulo – A prefeitura de São Paulo autorizou a cobrança de “bandeira 3” nas corridas de táxi iniciadas na saída de grandes eventos na capital, indenpendentemente do horário. O valor cobrado na bandeira 3 será 30% maior que o da tarifa na bandeira 2.

Uma corrida com valor marcado no taxímetro de, por exemplo, R$ 20,50 na bandeira 2, custará R$ 24,58 na Bandeira 3, de acordo com simulação feita pela prefeitura. A cobrança do adicional, tanto da bandeira 2 quanto da 3, não é obrigatória; cabe ao taxista decidir se irá aplicá-la ou não.

As alterações foram um pleito da categoria e foram publicadas no Diário Oficial da cidade desta quarta-feira (6). A bandeira 3 poderá ser aplicada em viagens iniciadas na saída de grandes eventos, como espetáculos, feiras, congressos, eventos esportivos e eventos oficiais da cidade que forem previamente cadastrados no Departamento de Transportes Públicos (DTP).

Para utilizar a Bandeira 3, o taxista obrigatoriamente deve avisar ao passageiro antes do início da corrida para que ele decida se quer fazer a viagem. A prefeitura também ressalta que os motoristas são obrigados a ter pelo menos duas tabelas com os preços no carro, uma delas afixada no vidro lateral esquerdo traseiro do veículo e outra avulsa, para informação ao passageiro no momento da cobrança.

Em aplicativos de corrida não há diferenciação na cobrança fixada por horário, mas alguns deles, como a Uber, utilizam a tarifa dinâmica, que deixa a cobrança maior ou menor de acordo com o volume de procura em determinado local e horário.

Veja a tabela de cobranças das bandeiras na cidade de São Paulo: