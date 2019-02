Taxa do crédito pessoal é a maior desde novembro de 2012

São Paulo – A taxa média de juros das operações de crédito pessoal passou de 5,45% ao mês para 5,48% ao mês de junho para julho, segundo a pesquisa mensal de juros da Anefac (Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade). A taxa é a maior registrada desde novembro de 2012.

Dentre as seis linhas de crédito pesquisadas, apenas a taxa do cartão de crédito-rotativo se manteve estável. As restantes – juros do comércio, cheque especial, CDC-Bancos-financiamento de automóveis, empréstimo pessoal-bancos e empréstimo pessoal-financeiras – foram todas elevadas.

A linha de crédito com taxas mais baixas é a do CDC (Crédito Direto ao Consumidor) para financiamento de veículos, de 1,58% ao mês. E a taxa de juro média do rotativo do cartão de crédito é a mais alta, de 9,37% ao mês.

Veja na tabela abaixo as taxas médias de cada operação, assim como as suas variações de junho para julho.