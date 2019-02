TAP vende passagens aéreas para todos os destinos pela metade do preço

São Paulo — A TAP está vendendo, até amanhã (10), todos os seus voos pela metade do preço. A promoção vale para 89 cidades na Europa, África ou Américas para onde a TAP voa.

Em nota, a companhia aérea informou que o desconto de 50% é válido para reservas feitas pelo site até este domingo, 10 de fevereiro de 2019, com pagamento confirmado até às 21h59 (de Brasília) do mesmo dia, e para viagens com partida de 8 a 28 de fevereiro.

Para ter o desconto de 50%, é preciso inserir um dos códigos promocionais: TP50, TAP50 ou MEGAPRO50.

Barato?

Uma pesquisa feita pelo Skyscanner ajuda a descobrir se o preço cobrado um uma passagem aérea no Brasil está barato ou caro. O levantamento considera a média de preços das passagens aéreas ao longo de 2018 em cada trecho e divide esse valor pela distância de cada rota.

O resultado desse cálculo permite saber quanto vale cada quilômetro percorrido em rotas domésticas e quanto o consumidor paga por cada quilômetro rodado em rotas de longa e curta distância internacionais. Veja aqui o levantamento completo.