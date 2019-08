Tá no vermelho? Itaú cria campanha para renegociação de dívidas

São Paulo – Começa nesta segunda-feira, 12, e vai até 12 de setembro uma campanha de renegociação de dívidas promovida pelo Itaú Unibanco. O parcelamento é em até 60 vezes e prazo de três meses para pagar a primeira parcela após a entrada.

A campanha é voltada para o correntista pessoa física com atraso entre 15 e 180 dias, o que compreende mais de um milhão de clientes.

Firmada a renegociação, com o pagamento da entrada, as restrições ao crédito relacionadas ao endividado são retiradas em até cinco dias úteis, apenas.

“Queremos que o cliente reorganize sua vida e aproveite as datas festivas e os dias de descanso do fim de ano com o nome limpo”, afirma Adriano Pedroti, diretor do Itaú Unibanco.

Os gerentes também atenderão correntistas com atraso superior a seis meses para a regularização das pendências, caso a caso, podendo reduzir o valor da dívida ou dos juros, eliminar os juros com o pagamento em seis vezes ou aumentar o prazo de parcelamento, como explica Pedroti.

A campanha, que inclui publicidade em TV e redes sociais, também ampliou o horário de atendimento em central telefônica em duas horas, das 8 horas às 22h, de segunda a sexta-feira, pelo número 4004 5533 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 722 5533 (demais localidades).