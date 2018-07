Sul é única região onde uso do cartão é mais frequente que dinheiro

Brasília – O Sul é a única região do País onde o uso de cartão de crédito e de débito é mais frequente que o de dinheiro vivo, conforme a pesquisa “O brasileiro e sua relação com o dinheiro”, divulgada nesta quinta-feira, 19, pelo Banco Central. Entre os meios de pagamento utilizados com maior frequência, 18,2% dos sulistas citam o cartão de crédito e 35,8% o cartão de débito. Juntas, as duas modalidades somam 54% no Sul, enquanto 44,8% citam o dinheiro em espécie.

O resultado destoa do verificado em outras regiões do País. No Sudeste, 59,1% da população afirma que o dinheiro é a forma de pagamento utilizada com maior frequência. O cartão de crédito fica 14,2% e o cartão de débito com 23,2%.

No Nordeste, o dinheiro é a forma de pagamento mais usada (66,6%) pela população, enquanto o cartão de crédito tem porcentual de 17,3% e o cartão de débito, de 13,6%. No caso do Norte/Centro-Oeste – avaliado como uma região única -, o uso de dinheiro é mais frequente para 69,2% da população. Cartão de crédito tem 10,0% e cartão de débito soma 19,0%.

Na avaliação do Brasil como um todo, o uso de dinheiro é mais frequente para 60,2% da população. O cartão de crédito tem porcentual de 15,0% e o de débito, de 22,1%. Na pesquisa anterior, de 2013, a forma de pagamento mais frequente no Brasil também era com dinheiro, mas o porcentual era maior, de 78%. Há cinco anos, os porcentuais de cartão de crédito e de cartão de débito, por sua vez, eram menores, de 13% e 14%. Na prática, as mudanças refletem o aumento do uso de meios eletrônicos de pagamento, em detrimento das cédulas e das moedas.