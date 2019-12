SP: aluguel de imóvel para passar o Natal na praia está mais barato

São Paulo – Com a proximidade das festividades do final do ano, já tem muita gente planejando onde vai passar o Natal e o Ano Novo. Entre os destinos preferidos dos paulistas estão as cidades do litoral. A boa notícia é que a hospedagem este ano está mais barata.

Uma pesquisa divulgada pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo (CRECI-SP) com 33 imobiliárias de 12 cidades litorâneas de São Paulo registrou uma redução nos valores das diárias na maior parte das casas e apartamentos em oferta.

O preço mais baixo é de 200 reais em uma diária para o aluguel de casas de um dormitório em cidades como Ubatuba e Ilhabela, no Litoral Norte, e também em Peruíbe e Praia Grande, no Litoral Sul. Já a diária mais cara registrada foi de 2.550 reais para apartamentos de três dormitórios no litoral norte.

Por região

Ao analisar as cidades por região, os dados apontam que no litoral sul dos seis tipos de casas e apartamentos já disponíveis para locação, um apenas tem diária mais cara que a do ano passado, enquanto que dois registram valor menor e três mantêm o preço médio pelo qual eram ofertados no Natal passado.

No litoral Sul, apartamentos de três dormitórios podem ser alugados por 500 reais, valor 37,5% menor que os 800 reais pedidos no ano passado. Casas de um dormitório estão com o mesmo valor de diária do ano passado (200 reais em média) Já os apartamentos de mesmo padrão têm diária de 300 reais.

A pesquisa CreciSP também apurou que não houve mudança de preço da diária de apartamentos de dois dormitórios, de 500 reais.

No litoral norte, os dados apontam que houve o maior aumento no preço de diárias na comparação com o Natal de 2018 — aumentou 128,55% valor da locação/dia de apartamentos de 2 dormitórios, passando de 478 reais para 1.092,50 reais .Já as casas desse mesmo padrão tiveram queda de 47,85% no aluguel, partindo de 791 reais para 412,50 reais. Veja abaixo:

Já no litoral central, onde estão as cidades do Guarujá e Santos, foi o que apresentou maior número de imóveis ofertados com queda nos preços das diárias de locação — cinco entre sete tipos disponíveis.

Nessas cidades, a diária de casas de 4 dormitórios teve a maior queda dentre todos os tipos de imóveis em oferta nas imobiliárias pesquisadas. Comparado com o do ano passado, o preço médio caiu 75%, de 3 mil reais para 750 reais. Também tiveram reduções significativas as casas de 3 dormitórios de 1.110 reais para 600 reais (-45,94%) – e os apartamentos de 4 dormitórios, cuja diária média caiu 50%. No ano passado, o valor médio era de 2.000 reais e passou a 1.000 reais.

Veja abaixo o levantamento completo feito pelo Creci-SP:

Litoral Norte

Preços Quitinete 1 quarto 2 quartos 3 quartos 4 quartos Casas – R$ 200 R$ 412,50 R$ 934 R$ 3.000 Apartamentos R$ 300 R$ 626 R$ 1.192,50 R$ 2.550 –

Litoral Central

Preços Quitinete 1 quarto 2 quartos 3 quartos 4 quartos Casas – – R$ 600 R$ 600 R$ 750 Apartamentos – R$ 260 R$ 565 R$ 900 R$ 1.000

Litoral Sul