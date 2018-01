Sortudo da Mega da Virada vai dividir os R$ 54 milhões com amigos

São Paulo – Além de ter pago o prêmio recorde de 306 milhões de reais, o maior da história das loterias na América Latina, a Mega da Virada 2017 também chamou a atenção pela quantidade de apostas ganhadoras feitas no mesmo local. Três dos 17 bilhetes que acertaram seis números foram registrados na lotérica Parelheiros, na Zona Sul de São Paulo (SP).

Segundo a Caixa, a explicação para essa sorte só veio nessa quarta-feira (3), quando o ganhador do prêmio de R$ 54.126.837,12 se apresentou numa agência do banco. Organizador de um bolão informal entre amigos, o apostador se enganou e repetiu a mesma aposta em três volantes diferentes entre as centenas de jogos que realizou.

“Ele nos disse que jogou um valor considerável, todo ele em apostas marcadas com seis dezenas, sem nenhuma surpresinha, inclusive reutilizando volantes marcados em outros concursos”, conta Gilson Braga, superintendente nacional de Loterias da Caixa. “Na hora de registrar os bilhetes, ele acabou misturando volantes novos e antigos, alguns deles com palpites repetidos”, explica.

Não fosse esse engano, haveria 15 e não 17 apostas ganhadoras – e os apostadores do distrito paulistano de Parelheiros dividiriam um prêmio de cerca de 20 milhões de reais, explica a Caixa.

A Mega da Virada 2017 pagou R$ 18.042.279,04 para cada uma das 17 apostas que acertaram os seis números do concurso 2.000 da Mega-Sena. Além de quatro apostas premiadas em São Paulo e duas em Guarulhos (SP), houve ganhadores em Carmo do Cajuru (MG), Contagem (MG), Uruçuca (BA), Prado (BA), Cruz das Almas (BA), São João do Triunfo (PR), Rio Azul (PR), Rio de Janeiro (RJ), Seropédica (RJ), Belém (PA) e Brusque (SC).

Em Belém e Rio Azul, as apostas foram feitas em bolões, de 22 e cinco cotas, respectivamente.

Braga, da Caixa, lembra que o bolão oficial é a forma mais segura de realizar apostas em grupo. “Nele, cada participante recebe um recibo de cota individual. Caso seja premiado, cada um tem o seu próprio recibo de cota e pode retirar o prêmio de acordo com a sua conveniência”, explica.