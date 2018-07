Solidez e segurança na hora de aplicar o capital

Há dois anos, o Paraná Banco lançou sua plataforma digital para abertura e gerenciamento de contas de investimentos Há dois anos, o Paraná Banco lançou sua plataforma digital para abertura e gerenciamento de contas de investimentos

Garantir uma boa rentabilidade sem abrir mão da segurança da renda fixa. Essa é a missão do Paraná Banco, instituição financeira pioneira no Brasil em crédito consignado que agora busca expandir a área de investimentos.

Há dois anos, a instituição lançou sua plataforma digital para abertura e gerenciamento de contas de investimentos. Desde então, vem experimentando um bom crescimento na carteira de clientes. “Temos produtos para todo perfil de investidor, desde os iniciantes até os mais experientes”, afirma André Malucelli, diretor de investimentos do Paraná Banco.

Um dos grandes diferenciais do Banco está na sua solidez, confirmada pelos bons ratings atribuídos pelas principais agências internacionais. No ano passado, as operações de crédito da instituição totalizaram 3,7 bilhões de reais, sendo 3,3 bilhões de reais somente na modalidade consignado, a que apresenta menor risco de inadimplência no segmento de crédito pessoal.

“Além disso, temos uma operação de seguros bem estruturada e líder no Brasil em seguro garantia por meio da nossa controlada JMalucelli Seguradora”, diz o diretor.

No setor de seguros, a JMalucelli Seguradora tem como sócia a Travelers Insurance, que é uma das maiores seguradoras americanas em termos de capitalização de mercado. “Entendemos que a diversificação na construção do resultado é o diferencial do Banco em relação a nossos pares, pois temos duas operações complementares, consignado e seguros, o que diminui nosso risco.”

Com essa estrutura financeira, a receita está dividida em dois negócios complementares, permitindo que o Paraná Banco ofereça aos clientes uma ótima experiência e taxas atraentes para um banco médio, com a mesma segurança de um banco grande.

Isso faz com que a instituição seja uma opção para quem quer investir além dos limites do Fundo Garantidor de Crédito (FGC) – mecanismo de proteção aos correntistas que garante os depósitos mantidos em instituição financeira até o limite de 250 000 reais por CPF por instituição, em um total de 1 milhão de reais.

Tem dúvidas de como investir e qual a melhor maneira de aplicar o seu dinheiro? Confira, a seguir, o guia prático feito com André Malucelli, diretor de investimentos do Paraná Banco:

É seguro colocar meu dinheiro em um banco médio?

É fundamental entender a estratégia, a qualidade da gestão e os ratings de um banco médio, para então alocar seus recursos. Porém, nem sempre acreditar cegamente no Fundo Garantidor de Crédito (FGC) é o melhor caminho. O FGC garante a recuperação do dinheiro em caso de quebra da instituição financeira, até o limite de 1 milhão de reais, sendo 250 000 reais por banco.

É difícil abrir uma conta de investimento?

Cada instituição tem um método. No Paraná Banco, por exemplo, todo o processo de abertura de conta é feito on-line, seja via aplicativo ou desktop, e leva cerca de 10 minutos. Além da praticidade, a conta investimento é isenta de tarifa. A instituição também trabalha para melhorar sua plataforma digital diariamente, incorporando novos produtos e funcionalidades praticamente toda semana.

Como saber qual é o melhor investimento para o meu perfil?

Logo quando abre uma conta, o cliente deve responder a um questionário ou receber uma orientação de um especialista que o ajuda a entender seu perfil de investimento. Isso acontece no Paraná Banco: todas as informações constam no aplicativo.

Mas o Banco também acredita que nada substitui o contato humano. Por isso, contamos com uma equipe de especialistas em aportes financeiros pronta para sanar qualquer dúvida e ajudar na construção de um portfólio eficiente de investimentos, sempre alinhado às expectativas e ao perfil de cada cliente.

Há um valor mínimo de recursos para investir?

O Paraná Banco tem produtos para todo tipo de investidor, desde o iniciante até o mais experiente. Para quem busca uma alternativa mais rentável à poupança, a instituição oferece o CDB com taxas mais vantajosas do que as dos bancos de varejo.

Recentemente, o Paraná Banco passou a distribuir fundos de renda variável geridos pela JMalucelli Investimentos, que administra um total de 3,5 bilhões de reais em recursos. Essa modalidade atende investidores que pretendem diversificar suas carteiras. O valor mínimo para o primeiro aporte é de 5 000 reais, tanto para o CDB quanto para os fundos de investimento.

Qual é a vantagem de investir em renda fixa?

A grande vantagem é a certeza da rentabilidade, pois as taxas são predefinidas no momento da contratação.