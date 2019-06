Sofisa lança CDB que paga até 120% do CDI se Brasil ganhar a Copa América

São Paulo – O banco digital Sofisa Direto oferece investimentos em CDB com rentabilidade acima da praticada no mercado e irá aumentar a taxa caso o desempenho do time brasileiro no campeonato de futebol masculino sul-americano.

A ação faz parte da campanha “Vamos todos torcer para o Brasil 2019!” e tem validade até o dia 7 de julho ou até o encerramento da participação da equipe brasileira no torneio. A aplicação pode ser feita diretamente no aplicativo do banco.

Serão disponibilizados CDBs com prazo de um ano e liquidez apenas no vencimento, com remuneração inicial de 109% do CDI. Se o Brasil ficar entre o 9º e o 12º lugar na posição final do torneio, a remuneração do CDB se mantém a mesma, mas se a seleção passar para as quartas de final e for qualificado entre o 5º e o 8º lugar, a taxa subirá para 111%. Se conquistar o 2º, 3º ou 4º lugar, a remuneração do CDB será de 113% e, caso o time brasileiro seja o campeão, a rentabilidade será de 120%.

Assim que terminar a participação do Brasil na competição, o investidor saberá qual será a taxa de rentabilidade da aplicação, que será a mesma para todos os clientes que participarem, independentemente do valor investido.

Outro benefício oferecido durante a campanha é o dobro do bônus no programa de indicação de amigos. O cliente acessa a seção “Indique e ganhe” no aplicativo do banco, compartilha o seu código com os amigos e, se eles abrirem conta no Sofisa Direto e aplicarem a partir de 1 mil reais, automaticamente os dois recebem 100 reais, tanto o cliente que indicou quanto o amigo indicado.

O número de indicações é ilimitado. Quantos mais amigos abrirem conta no Sofisa, mais o cliente recebe.

Como funciona

Ao investir em um Certificado de Depósito Bancário (CDB), o investidor empresta dinheiro ao banco e é remunerado por isso com um percentual do CDI, que pode ser maior ou menor do que 100%.

Em geral, os bancos menores oferecem percentuais mais altos do que as grandes instituições financeiras, como isca para atrair investidores.

A segurança de investir em um CDI de banco médio é a mesma de um grande banco, pois, se a instituição quebrar, o Fundo Garantidor de Crédito (FGC) garante até 250 mil reais por CPF.

A aplicação é uma boa alternativa para investidores conservadores, que não desejam correr risco de perder dinheiro, mas buscam retornos maiores que na poupança.