Sofisa Direto vende CDB com rendimento mais alto no carnaval

São Paulo – Neste carnaval, o banco digital Sofisa Direto realiza uma promoção de CDBs, que podem pagar até 120% do CDI. A campanha é válida para títulos pós-fixados que podem ser resgatados após um ano, com investimento inicial a partir de um real.

Quanto mais pessoas curtirem e compartilharem o post da campanha no Facebook do banco até a quarta-feira de cinzas (14), maior será o rendimento final das aplicações feitas entre 15 e 23 de janeiro.

As taxas serão divulgadas na quarta-feira e poderão variar de acordo com o seguinte ranking: até 500 reações, 112% do CDI; de 501 a 1.000 reações, 114% do CDI; de 1.001 a 2.000 reações, 117% do CDI; e acima de 2000 reações, 120% do CDI.

Como funciona

Ao investir em um Certificado de Depósito Bancário (CDB), o investidor empresta dinheiro ao banco e é remunerado por isso. A aplicação é uma boa alternativa para investidores conservadores, que não desejam correr risco de perder dinheiro, mas buscam retornos maiores que na poupança.

Ao aplicar em um CDB pós-fixado, o investidor não sabe exatamente quanto receberá na data de vencimento, pois o retorno é indexado ao CDI, também chamada de taxa DI. Essa taxa fica muito próxima da Selic, a taxa básica de juros da economia, atualmente em 6,75% ao ano. Para o fim de 2019, o mercado financeiro espera que a Selic esteja em 8% ao ano, segundo o último Boletim Focus do Banco Central.

Como remuneração, o banco paga um percentual do CDI, que pode ser maior ou menor do que 100%. Em geral, os bancos menores oferecem percentuais mais altos do que as grandes instituições financeiras, como isca para atrair investidores.

Vale lembrar que a segurança de investir em um banco médio é a mesma de um banco grande, pois, se a instituição quebrar, o Fundo Garantidor de Crédito (FGC) garante até 250 mil reais por CPF.