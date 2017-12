Smiles lança cartão de crédito com até 2,5 milhas por dólar gasto

São Paulo — O programa de fidelidade Smiles lançou na última quarta-feira (6) um cartão de crédito da bandeira Visa que dá de 1,5 até 2,5 milhas por dólar gasto, dependendo da categoria. O novo produto é fruto de uma parceria com o Santander, Bradesco e o Banco do Brasil e já está disponível —inclusive para não correntistas desses bancos.

Com seu lançamento, o cartão Smiles Visa entra para a lista dos plásticos que mais permitem ao consumidor acumular pontos e milhas, ao lado do Multiplus Itaucard 2.0 Black Mastercard e do TudoAzul Itaucard 2.0 Platinum Mastercard (compras de passagens azul), segundo a associação de consumidores Proteste.

As milhas geradas com o uso do cartão vão direto para a conta Smiles do cliente, eliminando a necessidade de solicitar transferência ao banco, como ocorre com os demais cartões. Elas têm validade de 10 anos. O produto também oferece benefícios aos clientes Gol, como primeira bagagem despachada gratuitamente e embarque prioritário em voos da aérea.

São quatro categorias: Internacional, Gold, Platinum e Infinite, com anuidades de 286 reais, 354 reais, 504 reais e 1.092 reais, respectivamente. A anuidade alta, explica Fernando Teles, diretor da Visa no Brasil, serve para pagar os benefícios oferecidos pelo plástico. “A anuidade se paga com muito pouco uso”, diz.

Todos os clientes do cartão, de qualquer categoria, têm assistência de viagem gratuita, caso precisem. Quem for Gold, Platinum ou Infinite tem acesso a benefícios como seguro de veículo de locadora de carros. Os benefícios mais exclusivos ficam para os cartões Infinite, que garantem cobertura em caso de cancelamento ou atraso de viagem e acesso às mais de 800 salas VIP do programa Lounge Key ao redor do mundo, por exemplo.

Os clientes que também fizerem parte do Clube Smiles, em que paga-se uma mensalidade para receber uma determinada quantia de milhas por mês, terão acesso a promoções e benefícios exclusivos com o cartão Smiles Visa —inclusive mais milhas por dólar gasto.

“Acreditamos que as novidades como a conversão de até 2,5 milhas por dólar gasto, o crédito automático de milhas e a primeira bagagem gratuita vão engajar ainda mais o cliente, estimulando assim, o acúmulo e o resgate de milhas”, afirma Leonel Andrade, CEO da Smiles.

Para o primeiro mês de lançamento, a Smiles vai oferecer até 40 mil milhas na aquisição de novos cartões Visa. A promoção é válida até o dia 8 de janeiro. Clientes que não fazem parte do Clube Smiles recebem de 3 mil a 25 mil milhas dependendo da categoria do plástico que escolherem. Já os clientes do Clube Smiles podem ganhar de 5 mil a 40 mil milhas.