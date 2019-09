Site realiza leilão de mais de 400 imóveis em 21 estados

São Paulo – A Zuckerman Leilões realiza até o fim de setembro o leilão de mais de 400 imóveis entre casas, apartamentos, prédios comerciais e terrenos, com valores a partir de 15 mil reais.

As propriedades vêm de processos judiciais ou patrimônio de vários bancos, e estão espalhadas por 21 estados do país: Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.

Os bancos Bradesco, Santander, Daycoval, Inter, Máxima, Pan, Triângulo e Itaú estão entre as instituições com imóveis ofertados ao longo do mês por meio da Zuckerman.

O imóvel mais barato – uma casa de 140 metros quadrados em Mundo Novo (GO) – foi avaliado em 15 mil reais. O mais caro é uma casa de 572 metros quadrados em Curitiba, no valor de 4,25 milhões de reais. Os descontos para os lances iniciais, de acordo com a Zuckerman, são abaixo do valor de mercado e o pagamento pode ser à vista ou parcelado, dependendo do imóvel arrematado.

As ofertas e detalhes podem ser consultadas na página da empresa (www.zukerman.com.br). O processo é online e os interessados devem se cadastrar no site para se habilitar para as rodadas em que tiver interesse e fazer seus lances.