Site mostra as melhores corretoras e bancos para investir

São Paulo – Você fica desconfiado quando se trata de investir em corretoras menores e menos conhecidas, mas, ao mesmo tempo, teme estar perdendo boas oportunidades quando verifica que essas instituições oferecem maior rentabilidade?

O buscador de investimentos Yubb lançou uma plataforma que ajuda a solucionar o problema. No “Guia das melhores empresas para investir“, os próprios investidores avaliam as empresas em diversas categorias, como atendimento, custos, taxas e rentabilidade.

A plataforma foi lançada na segunda-feira (12) e já registrava na quarta-feira (14) mais de 4.480 avaliações. Os primeiros convidados, usuários que já estavam cadastrados na Yubb e aceitaram o convite pelas redes sociais da plataforma, deram notas para bancos grandes, bancos médios, financeiras, corretoras, robôs de investimentos, fintechs e outras empresas.

Veja abaixo as instituições financeiras mais bem colocadas no ranking do Yubb, segundo seus próprios clientes. A nota mínima é 1 e, a máxima, 5:

Instituição financeira Nota Ativa 4,49 Atlas 4,38 Mirae 4,37 Banco Inter 4,36 Nexoos 4,32 Rico 4,26 Clear Corretora 4,18 Easynvest 4,17 XP Investimentos 4,03 Genial Investimentos 4,03 Santander Corretora 3,25 Bradesco Corretora 3,18 Banco do Brasil 2,62 Itaú Corretora 2,43 Caixa Econômica Federal 2,11

As avaliações e informações foram registradas no site no dia 14 de novembro. Portanto, consultas em datas posteriores podem apresentar outras informações, já que o guia é dinâmico e constantemente são feitas novas avaliações por investidores.

Cada investidor pode avaliar os seguintes tópicos: facilidade em abrir uma conta; facilidade em fazer um investimento; facilidade em usar a plataforma; se as opções oferecidas atendem às necessidades dos investidores; custos e taxas praticados; rentabilidade dos investimentos; probabilidade de voltar a investir com a instituição financeira; probabilidade de indicá-la para outra pessoa; avaliação do atendimento de forma geral, entre outros. Todos os critérios têm o mesmo peso na nota final.

Segundo Bernardo Pascowitch, fundador do Yubb e da nova ferramenta. um dos principais fatores que levam as pessoas a escolher instituições para investir são recomendações e comentários sobre as empresas, seja de amigos, conhecidos ou outros investidores.

Como funciona

A reputação das empresas é definida com base nas avaliações feitas no site pelos usuários, sem que haja qualquer interferência por parte do buscador. As avaliações enviadas pelos investidores são anônimas e a ferramenta, assim como o Yubb, é independente. Ou seja, não tem ligação com nenhuma das instituições financeiras avaliadas.

Para avaliar, basta ser cadastrado no Yubb e fornecer nome, sobrenome, e-mail e CPF. Essas informações não são usadas pelo Yubb para fins comerciais e tampouco compartilhadas com instituições financeiras. São usadas para evitar que existam avaliações feitas por “robôs” e também para cruzar dados e permitir que a plataforma analise se há funcionários ou pessoas vinculadas à empresa avaliada fazendo avaliações. Todas as consultas e avaliações são gratuitas.

A fim de garantir que as avaliações sejam verdadeiras, os usuários precisam também concordar, no ato de avaliação, que não estão vinculados com a empresa avaliada (por exemplo, não podem ser funcionários, parentes de funcionários, sócios, entre outros) e não receberam nenhuma recompensa ou benefício para fazer a avaliação. Caso isso seja identificado, a avaliação será removida. Além disso, notas mínimas e/ou médias só são consideradas caso exista comentário embasando essas notas.