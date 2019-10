Site leiloa carros importados usados por lances a partir de R$ 18 mil

São Paulo – A empresa de leilões Superbid promove, até 10 de outubro, um leilão de carros importados usados oferecidos por lances abaixo do valor de mercado.

São oito automóveis disponíveis com lances iniciais que vão de 18.000 reais a 80 mil reais, sendo que sete deles são blindados. O mais barato é uma Hyundai Tucson GLS 2.17, modelo 2006/2007, com blindagem nível III A.

O mais caro, com o lance inicial de 80 mil reais, é um Volvo Xc60 3.0t Top, 2013/2014, também blindado. BMW, Land Rover e Kia Sportage estão entre outras marcas listadas.

Todas as opções, com detalhes e fotos, podem ser checadas no site da Superbid. Os veículos leiloados foram adquiridos de blindadoras, concessionárias e multinacionais.

Para participar, os interessados devem se habilitar pelo site e os lances podem ser feitos tanto pela página na internet quanto presencialmente na data do leilão. A rodada será realizada às 12h do dia 10 de outubro no auditório da Superbid, em São Paulo.