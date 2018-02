Site EXAME vai tirar dúvidas sobre a declaração do IR 2018

São Paulo – O site EXAME vai tirar dúvidas dos leitores sobre como preencher e enviar a declaração do Imposto de Renda 2018, referente aos rendimentos obtidos em 2017.

As respostas serão dadas por especialistas da Thomson Reuters, da IOB/Sage e do escritório Choaib, Paiva e Justo Advogados Associados. Elas serão publicadas no site EXAME diariamente, de 1º de março até 30 de abril (durante o prazo de entrega das declarações).

As perguntas devem ser enviadas para seudinheiro_exame@abril.com.br. O nome e outras informações pessoais dos leitores não serão divulgados.

A Receita Federal liberou nesta segunda-feira (26) para download o programa da declaração do Imposto de Renda 2018.

Quem já tem o programa gerador instalado não precisa fazer um novo download, pois será possível atualizá-lo automaticamente. Para isso, o contribuinte deve clicar em “Menu”, “Ferramentas” e “Verificar atualizações”.