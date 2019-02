Site EXAME vai tirar dúvidas sobre a declaração do Imposto de Renda 2019

São Paulo – O site EXAME vai tirar dúvidas dos leitores sobre como preencher e enviar a declaração do Imposto de Renda 2019, referente aos rendimentos obtidos em 2018.

As respostas serão dadas por especialistas da IOB/Sage, do escritório Godke Silva & Rocha Advogados e do escritório Choaib, Paiva e Justo Advogados Associados. Elas serão publicadas no site EXAME diariamente, de 7 de março até 30 de abril (durante o prazo de entrega das declarações).

As perguntas devem ser enviadas para seudinheiro_exame@abril.com.br. O nome e outras informações pessoais dos leitores não serão divulgados.

A Receita Federal liberou nesta segunda-feira (25) para download o programa da declaração do Imposto de Renda 2019.

A declaração deve ser entregue à Receita pela internet entre às 8h do dia 7 de março e às 23h59 de 30 de abril deste ano.

A multa para quem apresentar a declaração depois do prazo é de 1% ao mês-calendário ou fração de atraso, com valor mínimo de 165,74 reais, e máximo de 20% do IR devido.