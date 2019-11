Serasa realiza feirão que dá desconto de até 98% em dívidas

São Paulo – Começa nesta segunda-feira a 24ª edição do Feirão Limpa Nome realizado pela Serasa. Durante o evento, que termina no dia 30 de novembro, os consumidores com dívidas atrasadas e negativadas terão a oportunidade de renegociar os débitos pelo computador, tablet ou celular com descontos de até 98%.

Para participar, basta acessar o site e renegociar dívidas diretamente com os credores de forma gratuita 24 horas por dia. Ao se cadastrar no site, o usuário será direcionado a uma página na qual estarão listadas as dívidas que podem ser negociadas com as empresas participantes e as ofertas pré-estabelecidas através de boleto bancário.

Na plataforma é possível ainda simular a melhor condição de pagamento e são indicados os canais de atendimento (telefones, e-mail, chat) disponíveis pelos credores para dúvidas.

Entre as empresas que participam do evento e oferecem descontos e prazos de pagamentos diferenciados para contas em atraso estão Santander, Itaú, Recovery, Ativos, Net, Claro, Embatel, Anhaguera, Credsystem, Ipanema, Unopar, Sky, Nextel, Banco BMG, Digio, Hoepers, Porto Seguro, Tricard, Oi, Zema, Unic, Fama, Pitágoras, Uniderp, Unime.

Número de inadimplentes no país

O número de consumidores inadimplentes em todo o país chegou a 63,2 milhões em outubro, segundo dados divulgados pela Serasa Experian. No mesmo período do ano passado, o número era de 60,1 milhões.

A maior concentração dos negativados tem entre 26 e 40 anos (quase 40% do total) , seguido pelos consumidores entre 41 e 60 anos, que correspondem por 34,5%. Em relação ao gênero, 47,7% dos inadimplentes são homens, e 47,2% são mulheres.