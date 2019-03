Serasa realiza feirão online que dá desconto de até 90% em dívidas

São Paulo – A Serasa realiza até o dia 31 de março a 23º edição do Feirão Limpa Nome. Durante o evento, consumidores com dívidas atrasadas e negativadas têm a oportunidade de renegociar os débitos pelo computador, tablet ou celular com descontos de até 90%.

Para participar, basta acessar o site e renegociar dívidas diretamente com os credores de forma gratuita 24 horas por dia. Nomes como Santander, Itaú, Tribanco, Credsystem, Recovery, Ativos e Renner estão na plataforma, oferecendo, além de descontos, prazos de pagamentos diferenciados.

Ao se cadastrar no site, o usuário será direcionado a uma página na qual estarão listadas as dívidas que podem ser negociadas com as empresas participantes e as ofertas pré-estabelecidas através de boleto bancário. Na plataforma é possível ainda simular a melhor condição de pagamento e são indicados os canais de atendimento (telefones, e-mail, chat) disponíveis pelos credores para dúvidas.

Além de acessar o site, o consumidor pode aproveitar as ofertas nas agências da Serasa em Porto Alegre, Curitiba, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Campo Grande, Salvador, Fortaleza, São Luís, Goiânia, Manaus, Bauru, João Pessoa, Porto Velho, Natal, Cuiabá. Recife, Londrina, São José do Rio Preto, Belém, Florianópolis e Vitória.

Nesse ano, a Serasa vai realizar a promoção “Boleto Premiado”, que irá distribuir 50 prêmios no valor de até 2 mil reais para quem acessar a plataforma durante o período de feirão.

Na versão online anterior, realizada em novembro de 2018, mais de 7 milhões de pessoas visitaram o site e cerca de 460 milhões de reais foram concedidos na forma de descontos.