Serasa realiza feirão online que renegocia dívidas até o final do mês

São Paulo – Consumidores com dívidas atrasadas que foram ou não enviadas para o banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, e/ou negativadas têm a oportunidade de renegociar seus débitos pelo computador, tablet ou celular com condições especiais.

Até o final deste mês, a nova edição do Feirão Limpa Nome do SerasaConsumidor permite a renegociação diretamente com os credores de qualquer lugar, com segurança e de forma gratuita.

Ipanema, Tribanco, Porto, Itaú, Claro, NET, Recovery e Vivo são algumas das empresas que participam da iniciativa. Entre os benefícios oferecidos, estão prazos de pagamentos diferenciados, além de descontos.

Para participar, basta acessar o site que reúne todos os detalhes sobre o feirão e realizar um pequeno cadastro. Ao se cadastrar, o usuário será direcionado a uma página na qual estarão listadas as dívidas que podem ser negociadas com as empresas participantes.

Na página serão apresentados os canais de atendimento (telefones, e-mail, chat) disponíveis pelos credores e, em alguns casos, ofertas pré-estabelecidas, que podem ser pagas com boleto bancário. É possível simular a melhor condição de pagamento antes de gerar o documento online.

Consumidor deve se preparar

O consumidor precisa fazer um bom planejamento antes de negociar uma dívida, colocando na ponta do lápis todas as despesas fixas e as dívidas já assumidas ou previstas.

Assim, é possível saber quanto deve sobrar para pagar a nova dívida que será negociada (ou mais, se for o caso), escolhendo quais as condições e formas de pagamento melhor se encaixam no orçamento.

Feirão Limpa Nome Online

Data: até 1º de dezembro.

Horário: 24 horas por dia

Acesse o site