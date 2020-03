Serasa faz feirão para renegociação de dívidas na Arena Corinthians

São Paulo – O clima de festa do início de ano já acabou e agora a realidade é encarar as dívidas. A 25ª edição do Feirão Limpa Nome do Serasa Consumidor começará nesta sábado sábado (7) e terminará no dia 14.

No evento, os consumidores de São Paulo com dívidas atrasadas ou negativadas terão a oportunidade de renegociar presencialmente seus débitos.

A estrutura da feira será montada ao lado da Arena Corinthians, casa do clube paulista, mas quem não conseguir comparecer presencialmente pode renegociar a dívida pelo site do Serasa ou pelo aplicativo Serasa Consumidor.

Nos meios eletrônicos, as ofertas estarão disponíveis até o dia 31 de março. Os inadimplentes podem conferir as empresas participantes no site.

O Serasa também irá disponibilizar pela primeira vez a renegociação das dívidas para empresas. As companhias podem conseguir descontos nos débitos com a Claro, Net, Recovery, e Ativosa.

“Incluir dívidas de empresas era um grande desejo que tínhamos e não medimos esforços para integrar mais esse serviço para a população dentro de nossa plataforma”, afirmou Lucas Lopes, diretor do Serasa Limpa Nome.

Inadimplência no Brasil

Em dezembro de 2019, o Brasil tinha 63,3 milhões de inadimplentes, uma alta de 1,5% em comparação com o mesmo mês de 2018, de acordo com a pesquisa Serasa Experian.

No total, os brasileiros deviam 256 bilhões de reais, e as dívidas eram, em média, de 4.043,00 reais. Cerca de 28% das dívidas são de bancos e cartões de crédito.

Já as contas mensais como energia elétrica, água e gás representam 20,4% do total de débitos em atraso. O setor de varejo alcançou 12,3% do montante. Já o setor de telefonia respondeu por 11% da inadimplência.

O estudo também mostra que, em dezembro de 2019, o Sudeste era a região com maior percentual de inadimplentes, 45,5% do total, seguida pelo Nordeste, com 24,4%.

O Sul ficou em terceiro, com 12,8% dos negativados. A região Norte registrou 9,3%, seguido da região Centro-Oeste, com 8,2%.

Agenda

Feirão Limpa Nome

Data: 07 a 14 de março

Endereço: Arena Corinthians – Av. Miguel Ignácio Curi, 111 – Artur Alvim, São Paulo – SP, 08295-005

No site do Serasa Limpa Nome e aplicativo do Serasa Consumidor