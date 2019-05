Semana sem impostos terá gasolina com 55% de desconto

São Paulo – Na terça-feira (4) um posto de combustível na cidade de São Paulo venderá 6 mil litros de gasolina sem impostos, com 55% de desconto.

O estabelecimento da rede Monteiro está localizado na Avenida Bandeirantes, 3.459, no Planalto Paulista. O limite de combustível mais barato será de 30 litros por veículo e o desconto será fixo sobre o preço da bomba no dia.

A iniciativa faz parte da “Semana de Liberdade de Impostos”, promovida pelo Instituto de Formação de Líderes de São Paulo (IFL-SP) em parceria com a ONG Ranking dos Políticos. O evento começa na terça-feira (4) e se encerra na quinta-feira (7).

A cada dia os movimentos irão bancar o desconto aos consumidores em um estabelecimento diferente. Além do posto de gasolina, dois restaurantes e uma lavanderia participam da ação.

O intuito do evento é mostrar o peso dos tributos no dia a dia do consumidor. Segundo Renato Dias, diretor da ONG Ranking dos Políticos, o brasileiro trabalha cerca de cinco meses do ano para pagar impostos municipais, estaduais e federais. “Temos de repensar a tributação brasileira”.